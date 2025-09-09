Valentin Stan: „Un PENSIONAR n-are cum să se bucure de măsurile de austeritate adoptate de Guvern”

Valentin Stan, în emisiunea lui Marius Tucă din 8 septembrie 2025, critică dur o propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% anumite costuri, pe care o numește „farsă”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Valentin Stan vorbește despre o reformă cinică care afectează negativ pensionarii și persoanele vulnerabile. Stan spune că această reformă este o monstruozitate care ignoră realitatea dură a celor care abia se descurcă, cum ar fi bolnavii de cancer sau pensionarii săraci.
„Făcând o analiză reală, cistită a efectelor, am constatat că această propunere a Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% toate costurile vacante era un fake. Nu e bună dacă oamenii nu mor, dacă oamenii nu se chinuie, dacă oamenii nu sunt distruși, dacă oamenii nu ajung pe drumuri, pentru că asta e reforma. Asta ați vrut, asta aveți.(…) Să te duci și să pui CASS la niște amărâți de pensionari care au super-pensii de la 3.000 lei în sus și aici știi povestea cu mămici, cu veterani, cu oameni care abia își duc zilele și pe care îi termini, să le faci așa ceva…” , întreabă retoric Valentin Stan.
În opinia sa, actuala conducere nu aduce soluții reale, ci doar „mizerie, impostură, prostie și demagogie”, comparând situația cu o regresie față de vremurile lui Ceaușescu, când se vorbea despre „societatea viitorului”. El subliniază că oamenii suferă, iar „viitorul luminos” promis este o iluzie.
„Ce să facă bolnavii de cancer, să le fie mai bine în anii următori? Oamenii care își cumpără cu 2 lei bucățica de pâine și ei le-au luat din ea, trebuie să se bucure? Pentru ce? Pentru viitorul incert pe care ei nici măcar nu au cum să-l mai apuce îngenunchiați de această mizerie umană care se lăfăi acum pe grumajul țării. Îi spui unui pensionar, căreia îi bagi mâna în buzunar, ai să înțelegi, sunt convins că ești de acord în viitor, pentru că tu ești micuț. Cred că-ți aduci aminte că în epoca lui Nicolae Ceaușescu asta ni se spunea în fiecare zi, societatea lui Ceaușescu era societatea viitorului. Iar ei s-au întors acolo în această diatribă abjectă cu privire la condiția umană, fără ca nicușoriștii, bolojaniștii și toate neamurile lor cu sarmaua în gură la inaugurare, să realizeze că, dincolo de dezastru, dincolo de compensarea condiției umane, ceea ce avem în față este doar mizerie, impostură, prostie și demagogie” , spune prof. univ. dr Valentin Stan