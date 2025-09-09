Valentin Stan: „Un PENSIONAR n-are cum să se bucure de măsurile de austeritate adoptate de Guvern”

Valentin Stan, în emisiunea lui Marius Tucă din 8 septembrie 2025, critică dur o propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% anumite costuri, pe care o numește „farsă”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan vorbește despre o reformă cinică care afectează negativ pensionarii și persoanele vulnerabile. Stan spune că această reformă este o monstruozitate care ignoră realitatea dură a celor care abia se descurcă, cum ar fi bolnavii de cancer sau pensionarii săraci.

„Făcând o analiză reală, cistită a efectelor, am constatat că această propunere a Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% toate costurile vacante era un fake. Nu e bună dacă oamenii nu mor, dacă oamenii nu se chinuie, dacă oamenii nu sunt distruși, dacă oamenii nu ajung pe drumuri, pentru că asta e reforma. Asta ați vrut, asta aveți.(…) Să te duci și să pui CASS la niște amărâți de pensionari care au super-pensii de la 3.000 lei în sus și aici știi povestea cu mămici, cu veterani, cu oameni care abia își duc zilele și pe care îi termini, să le faci așa ceva…” , întreabă retoric Valentin Stan.

În opinia sa, actuala conducere nu aduce soluții reale, ci doar „mizerie, impostură, prostie și demagogie”, comparând situația cu o regresie față de vremurile lui Ceaușescu, când se vorbea despre „societatea viitorului”. El subliniază că oamenii suferă, iar „viitorul luminos” promis este o iluzie.