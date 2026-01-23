Valentin Stan: Zona Economică Exclusivă include și subsolul, oferind astfel României dreptul de a exploata gazele naturale din perimetrul Neptun Deep

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre dreptul României de exploatare a gazelor din Neptun Deep. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, explica faptul că România are drepturi suverane exclusive asupra resurselor din zona Mării Negre, lucru ce ar legitima, spune acesta, exploatarea de gaze din perimetrul Neptun Deep.

Nouă ne-au spus foarte clar, nu aveți garanții de securitate pe Neptun Deep, Articolul 5 nu se aplică. Zona economică exclusivă este o zonă situată dincolo de marea teritorială și adiacentă acesteia, supusă regimului juridic specific stabilit în această parte, în cadrul căruia drepturile și jurisdicția statului costier și drepturile și libertățile altor state sunt guvernate de prevederile relevante ale prezentei convenții. Zonă situată dincolo de marea teritorială și adiacentă acesteia. Deci, începi de la coastă și te duci până la 370 de km. Hai să vedem asta, dacă într-adevăr este așa cum spun eu. Articolul 57, lărgimea zonei economice exclusive nu se va extinde dincolo de 200 de mile marine, adică ce? 370,4 km de la liniile de bază de la care se măsoară lărgimea mării teritoriale. Ce poate să facă România în zona economică exclusivă, aceea la 370 km? Aceea unde se află Neptun Deep.

Pe de altă parte, adaugă profesorul Stan, zona este expusă unei vulnerabilități deoarece Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 al NATO în cazul unui atac.