Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Noi am mai trăit tragedia uciderii agriculturii prin convenție cu țări non-UE — cu Ucraina

Valentin Stan: Noi am mai trăit tragedia uciderii agriculturii prin convenție cu țări non-UE — cu Ucraina

Malina Maria Fulga
17 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Noi am mai trăit tragedia uciderii agriculturii prin convenție cu țări non-UE — cu Ucraina

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre situația de vulnerabilitate a economiei și agriculturii românești în contextul discuțiilor privind controversatul acord UE – Mercosur. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, ridică problema prăbușirii pieței agricole din România în contextul acordului comercial UE – Mercosur. Acesta susține că s-ar putea produce un import masiv de produse agricole din America de Sud, care ar putea duce la scăderea prețurilor pentru fermierii locali și la afectarea exporturilor românești.

În definitiv, dacă moare economia germană, moare și economia României. Mai ales pe componente auto, pentru că noi avem fel de fel de industrii pe orizontală fără de care am muri economic. Și astea sunt pentru Germania. Toată gluma asta cu acordul cu Mercosur pe agricultură noi am mai trăit-o o dată. Dar lumea a uitat și nu mai vorbește de Ucraina, unde s-au stabilit cote.

Stan compară această situație cu momentul în care UE a eliminat taxele vamale pentru exporturile din Ucraina, pentru a ajuta țara economic în timp de război. Afirmă că piața a fost inundată de cereale ieftine, lucru care ar fi îngropat, spune el, piața autohtonă. Aceeași situație poate apărea și în cazul acordului Mercosur, susține invitatul.

Mai e o chestie. Au introdus niște safeguard-uri, ce înseamnă? Clauze de salvgardare sau backstop. Dacă ăștia, de pildă, ies cu 5%, ăștia din America de Sud, ies cu 5% peste ceea ce au voie în cote să exporte la noi, Comisia Europeană poate să intervină ca să reglementeze piața. Dacă e vorba de volum sau dacă e vorba de preț, în sensul că vând la o diferență atât de mare de preț încât, din nou, pun în pericol piața. Europa poate să vină să reglementeze dacă pune piața europeană în pericol. Și atunci vine Comisia și spune, intervenim. Chestiile astea le-a făcut și în povestea cu Ucraina, iar ucrainenii ne-au distrus agricultura atunci.

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Giacomo Billi, prins într-o rețea de relații 'explozive'. Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o gravidă) pe casa scării
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cel mai vechi harpon arată că oamenii vânau balene de acum 5.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe