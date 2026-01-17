Valentin Stan: Noi am mai trăit tragedia uciderii agriculturii prin convenție cu țări non-UE — cu Ucraina

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre situația de vulnerabilitate a economiei și agriculturii românești în contextul discuțiilor privind controversatul acord UE – Mercosur. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, ridică problema prăbușirii pieței agricole din România în contextul acordului comercial UE – Mercosur. Acesta susține că s-ar putea produce un import masiv de produse agricole din America de Sud, care ar putea duce la scăderea prețurilor pentru fermierii locali și la afectarea exporturilor românești.

În definitiv, dacă moare economia germană, moare și economia României. Mai ales pe componente auto, pentru că noi avem fel de fel de industrii pe orizontală fără de care am muri economic. Și astea sunt pentru Germania. Toată gluma asta cu acordul cu Mercosur pe agricultură noi am mai trăit-o o dată. Dar lumea a uitat și nu mai vorbește de Ucraina, unde s-au stabilit cote.

Stan compară această situație cu momentul în care UE a eliminat taxele vamale pentru exporturile din Ucraina, pentru a ajuta țara economic în timp de război. Afirmă că piața a fost inundată de cereale ieftine, lucru care ar fi îngropat, spune el, piața autohtonă. Aceeași situație poate apărea și în cazul acordului Mercosur, susține invitatul.