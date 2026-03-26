Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”

În cea mai recentă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show” de pe 24 martie 2026, fostul premier Victor Ponta împreună cu moderatorul emisiunii Marius Tucă au comentat un sondaj șocant care arată că 80% dintre români consideră că România merge într-o direcție greșită. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Critica s-a îndreptat spre Ilie Bolojan, pe care l-a numit „simbolul userismului” și „useristul numărul unu al țării”

Victor Ponta: „Doamne, dar Bolojan, săracul, ce au cu Bolojan? Și mă gândesc, sigur nu-i masochist? Nu-i place cu bani mulți, îi place cu taxe mari” Marius Tucă: „L-au lăsat pe Nicușor din brațe și l-au luat pe Bolojan și-l țin strâns la piept” Victor Ponta: „Bolojan este simbolul userismului”

Discuția a atins și contrabugetul recent, pe care Ponta îl consideră dezastruos: tăieri de fonduri la educație și sănătate, pentru a direcționa bani către apărare, externe și figuri controversate precum Miruță și Țoiu