Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Ca premier am fost ascultat 6 luni de zile de către Koveși. Atunci nu a mai fost nicio ingerință în viata mea privată”

Victor Ponta: „Ca premier am fost ascultat 6 luni de zile de către Koveși. Atunci nu a mai fost nicio ingerință în viata mea privată”

Serdaru Mihaela
21 dec. 2025, 07:30, Marius Tucă Show

Fostul premier Victor Ponta a criticat vehement ceea ce numește „dublă măsură” a susținătorilor anumitor magistrați, în emisiunea Marius Tucă Show. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta a atras atenția asupra ipocriziei din dezbaterile publice privind independența justiției, subliniind diferențele de tratament între procurori și judecători considerați „ai lor” sau nu.

 „Principala caracteristică a acestei rețele și a celor care o susțin, chiar și cei din piață, că nu sunt toți, dar îi văd în comentarii este dubla măsură. Dacă Kovesi, Livia Stanciu sau Ionuț Matei au abuzat oameni, au condamnat nevinovați… Cazul meu, în care mi-a fost arestat cumnatul și a murit săracul. După 10 ani, nu au dat nicio soluție. Dacă nu ești cu ei, Lia Savona, habar n-am… Nu știu dacă e bună sau rea. Este un mostru, trebuie omorâtă, trebuie împușcată, spânzurată în piață. Dănileț, care iese la 48 de ani cu pensie specială, spune Ponta.

Fostul premier a mai amintit și de proteste. În concluzie, Ponta a avertizat telespectatorii:

„Dacă azi când vorbim, șef la DNA era Koveși și șefă la Înalta Curte era doamna Moroșanu, să nu vă atingeți de justiție. Încă o dată, nu știu dacă Savonea și Voineag sunt buni sau răi, dar e clar că nu-s ai lor. Nefiind ai lor, trebuie omorâți.”

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
România și alte șase țări europene, responsabile de 90% din produse contrafăcute reținute în UE

Cele mai noi