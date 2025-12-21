Victor Ponta: „Ca premier am fost ascultat 6 luni de zile de către Koveși. Atunci nu a mai fost nicio ingerință în viata mea privată”

Fostul premier Victor Ponta a criticat vehement ceea ce numește „dublă măsură” a susținătorilor anumitor magistrați, în emisiunea Marius Tucă Show. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta a atras atenția asupra ipocriziei din dezbaterile publice privind independența justiției, subliniind diferențele de tratament între procurori și judecători considerați „ai lor” sau nu.

„Principala caracteristică a acestei rețele și a celor care o susțin, chiar și cei din piață, că nu sunt toți, dar îi văd în comentarii este dubla măsură. Dacă Kovesi, Livia Stanciu sau Ionuț Matei au abuzat oameni, au condamnat nevinovați… Cazul meu, în care mi-a fost arestat cumnatul și a murit săracul. După 10 ani, nu au dat nicio soluție. Dacă nu ești cu ei, Lia Savona, habar n-am… Nu știu dacă e bună sau rea. Este un mostru, trebuie omorâtă, trebuie împușcată, spânzurată în piață. Dănileț, care iese la 48 de ani cu pensie specială, spune Ponta.