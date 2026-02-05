Prima pagină » Social » Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect 

Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect 

05 feb. 2026, 23:41, Social
Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect 

Permisul de conducere este indispensabil pentru mulți șoferi, iar alții îl folosesc extrem de rar. De cele mai multe ori stă în portofel, ori într-o aplicație mobilă, iar uneori se întâmplă ca șoferii să plece la drum fără a mai verifica data de expirare. Problema cea mare apare atunci când intervine un control rutier neprevăzut, într-o zi aglomerată sau din grabă. O banală verificare poate scoate la iveală faptul că documentul nu mai este valabil, chiar dacă a trecut neobservat de luni sau de ani de zile.  

Ce poți păți dacă circuli cu permisul de conducere expirat 

Este important ca șoferii să facă diferența dintre un permis expirat și lipsa acestuia. În primul ca, documentul a fost obținut pe cale legală, dar nu mai este recunoscut oficial. În al doilea, conducerea fără permis sau cu permis anulat intră în zona penală și poate atrage un dosar în instanță, relatează Click. 

Conducerea cu un permis expirat se consideră a fi contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a III-a, calculată în funcție de salariul minim brut pe economie și de punctele-amendă aplicate. În plus, polițistul rutier va reține documentul, iar șoferului i se oferă, de regulă, o dovadă temporară care îi va permite să circule pentru o perioadă limitată, până la preschimbarea permisului. Dovada aceasta nu este o permisiune nelimitată, ci un termen de grație strict controlat. Orice încălcare a regulilor privind perioada de valabilitate a dovezii poate duce la sancțiuni suplimentare.  

Ce impact are asupra asigurării RCA 

În ceea ce privește asigurarea obligatorie, principiul de bază este protecția victimei. RCA-ul este destinat să despăgubească persoana prejudiciată într-un accident, indiferent de starea documentelor șoferului vinovat. 

Un permis expirat nu anulează automat efectele poliței de asigurare. În majoritatea situațiilor, compania va plăti despăgubirea, iar recuperarea ulterioară a sumelor se face doar în cazuri speciale, legate de intenții frauduloase sau infracțiuni grave, nu din simpla expirare a permisului. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Fermierii, încurajați să pună pliculețe de ceai în grădină în luna februarie 
22:43
Fermierii, încurajați să pună pliculețe de ceai în grădină în luna februarie 
ECONOMIE Care sunt punctele de stabilitate în 2026. Cum cresc pensiile și cine beneficiază de ele 
21:23
Care sunt punctele de stabilitate în 2026. Cum cresc pensiile și cine beneficiază de ele 
IMOBILIARE Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile 
21:05
Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile 
EXCLUSIV TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
18:18
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
ALERTĂ Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
17:14
Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum descrie Vladimir Putin relația Rusiei cu China?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”
23:30
Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare”
23:00
Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare”
UTILE Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer
22:31
Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
22:30
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
ULTIMA ORĂ Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
22:29
Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
APĂRARE Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”
22:16
Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”

Cele mai noi

Trimite acest link pe