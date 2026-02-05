Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect 

Permisul de conducere este indispensabil pentru mulți șoferi, iar alții îl folosesc extrem de rar. De cele mai multe ori stă în portofel, ori într-o aplicație mobilă, iar uneori se întâmplă ca șoferii să plece la drum fără a mai verifica data de expirare. Problema cea mare apare atunci când intervine un control rutier neprevăzut, într-o zi aglomerată sau din grabă. O banală verificare poate scoate la iveală faptul că documentul nu mai este valabil, chiar dacă a trecut neobservat de luni sau de ani de zile.

Ce poți păți dacă circuli cu permisul de conducere expirat

Este important ca șoferii să facă diferența dintre un permis expirat și lipsa acestuia. În primul ca, documentul a fost obținut pe cale legală, dar nu mai este recunoscut oficial. În al doilea, conducerea fără permis sau cu permis anulat intră în zona penală și poate atrage un dosar în instanță, relatează Click.

Conducerea cu un permis expirat se consideră a fi contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a III-a, calculată în funcție de salariul minim brut pe economie și de punctele-amendă aplicate. În plus, polițistul rutier va reține documentul, iar șoferului i se oferă, de regulă, o dovadă temporară care îi va permite să circule pentru o perioadă limitată, până la preschimbarea permisului. Dovada aceasta nu este o permisiune nelimitată, ci un termen de grație strict controlat. Orice încălcare a regulilor privind perioada de valabilitate a dovezii poate duce la sancțiuni suplimentare.

Ce impact are asupra asigurării RCA

În ceea ce privește asigurarea obligatorie, principiul de bază este protecția victimei. RCA-ul este destinat să despăgubească persoana prejudiciată într-un accident, indiferent de starea documentelor șoferului vinovat.

Un permis expirat nu anulează automat efectele poliței de asigurare. În majoritatea situațiilor, compania va plăti despăgubirea, iar recuperarea ulterioară a sumelor se face doar în cazuri speciale, legate de intenții frauduloase sau infracțiuni grave, nu din simpla expirare a permisului.

