Un document dezvăluie că fizicianul Stephen Hawking ar fi întreținut contacte sexuale pe insula lui Jeffrey Epstein

A întreținut contacte sexuale savantul Steven Hawking cu modele pe insula lui Epstein? Numele omului de știință apare de cel puțin 232 de ori în documentele legate de Jeffrey Epstein.

Documentele vorbesc despre întâlnirile dintre Hawking și omul de afaceri acuzat de proxenetism și pedofilie.

De asemenea, se menționează într-un mesaj din 2018 că una dintre fete a afirmat că a avut o relație intimă cu omul de știință:

„Nu glumesc, fata a spus că a făcut sex cu prietenul meu, Steven Hawking.”

Despre Stephen Hawking

Fizicianul britanic, care era paralizat în totalitate și comunica doar cu ajutorul unui computer cu dispozitiv de vorbire, a murit în 2018, la vârsta de 76 de ani. El a dezvoltat teoria că și găurile negre emit radiații (radiația Hawking). Adept al teoriei Big Bang și al uniunii dintre teoria generală a relativității și a mecanicilor cuantice, Hawking s-a declarat ateu și a spus că „Dumnezeu nu există”.

Despre „viața de după moarte”, fizicianul a spus că este doar „un basm pentru cei care se tem de întuneric”. El a avut două soții de care a divorțat și a fost tatăl a trei copii, printre care și o fiică, Lucy Hawking, jurnalistă și autoare de cărți pentru copii.

