Valentin Stan: Dacă Rusia are active petroliere în Venezuela, înseamnă că Trump a avut dreptate în Doctrina Monroe

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ipoteza în care Rusia ar avea active petroliere în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: serviciile secrete daneze spun că mișună pe acolo chinezii și rușii, iar fratele tău, Nic Robertson, de la CNN, pescuiește de foci cu inuiții. Și fata de la Antena3 zice: vai, ce frumos reportaj a făcut Robertson. Nici vorbă de ruși și chinezi, doar foci…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Rusia are active petroliere în Venezuela. Acesta a început prin a se întreba de ce a mers Trump în Venezuela. Întrebarea, ca întreg discursul acestuia, au fost ghidate de ironie și sarcasm. Istoricul susține că rușii au active petroliere în Venezuela, cumpărate în 2020, în conformitate cu legea și dreptul internațional. În legătură cu această declarație, istoricul construiește un argument pentru intrarea lui Trump în Venezuela.