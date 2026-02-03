Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă Rusia are active petroliere în Venezuela, înseamnă că Trump a avut dreptate în Doctrina Monroe

Andrei Rosz
03 feb. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ipoteza în care Rusia ar avea active petroliere în VenezuelaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: serviciile secrete daneze spun că mișună pe acolo chinezii și rușii, iar fratele tău, Nic Robertson, de la CNN, pescuiește de foci cu inuiții. Și fata de la Antena3 zice: vai, ce frumos reportaj a făcut Robertson. Nici vorbă de ruși și chinezi, doar foci…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Rusia are active petroliere în Venezuela. Acesta a început prin a se întreba de ce a mers Trump în Venezuela. Întrebarea, ca întreg discursul acestuia, au fost ghidate de ironie și sarcasm. Istoricul susține că rușii au active petroliere în Venezuela, cumpărate în 2020, în conformitate cu legea și dreptul internațional. În legătură cu această declarație, istoricul construiește un argument pentru intrarea lui Trump în Venezuela.

Știi că fusese frăsuneală când a fost Donald Trump în Elveția. Dar înainte de Elveția, Trump a fost în Venezuela. Păi și ce a făcut acolo? Și nu era supărare mare? Ăla s-a dus ca un nefericit acolo să facă rău. Păi, hai să vedem, mă, ce naiba s-a întâmplat acolo. De ce s-o fi dus Donald acolo, în Venezuela? Că vezi cum e cu energia… Cică, erau rușii, ca și prin Groenlanda. Dar nu e adevărat. Ce face? Asta e din 13 ianuarie? Cum, Rusia are active petroliere, le dezvoltă în Venezuela? Știai asta? Nu? Ia uite, o firmă de stat care a preluat activele Rosneft în 2020, după sancțiuni americane împotriva comerțului petrolier venezuelean Rosneft. Ia uite, a declarat că toate activele Rosneft din Venezuela sunt deținute de statul rus. Ia uite, achiziționate la prețuri și condiții de piață… Toate activele astea din Venezuela sunt proprietatea statului rus, fiind dobândite de partea rusă în condiții de piață, în deplină conformitate cu legislația respectivă, cu dreptul internațional și în acord… Deci, rușii erau adânc în Venezuela, acolo, în Doctrina Monroe? Adică vrei să zici că avea dreptate să se ducă peste Maduro? Păi nu știm că s-a dus ca un imperialist ce e? Și un nenorocit, cum vrea să se ducă și în Groenlanda, unde n-are dreptate…. Că doar ai văzut, serviciile secrete daneze spun că mișună pe acolo chinezii și rușii, iar fratele tău, Nic Robertson, de la CNN, pescuiește de foci cu inuiții. Și fata de la Antena3 zice: vai, ce frumos reportaj a făcut Robertson. Nici vorbă de ruși și chinezi. Doar foci, din aceeași familie cu focosul nuclear. 

