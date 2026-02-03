Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi

Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi

Serdaru Mihaela
03 feb. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

În ediția de luni, 2 februarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a dezvăluit, cu un ton incisiv, mecanismele de corupție din sectorul energetic românesc . Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Valentin Stan a început discuția făcând referire la declarațiile recente ale lui Bogdan Ivan, Ministru al Energiei. Pe 24 ianuarie, sunt mulți băieți care cu o firmuliță și doi angajați și două laptopuri făceau zeci de milioane de euro pe baza lacunelor din legislația ANRE și pentru că puteau să se comporte ca și în vestul sălbatic, a citat Stan din intervenția lui Ivan, subliniind ironia situației. Analistul a pus sub semnul întrebării modificările legislative invocate de Ivan, care ar fi oprit practic aceste scheme:

Ai auzit de vreo modificare de legislație dramatică în Parlament care a decretat că nu mai ai voie cu două laptopuri și doi băieți? Ia uite ce zice. De câteva luni nu mai pot să facă. Dar de ce nu mai pot să facă de câteva luni, dar de ce puteau să facă înainte? De ce Securitatea putea să facă astaacum câteva luni și nu mai poate după? Sunt obligați să depună garanții pentru toate contractele, spune Stan

Discuția a culminat cu referiri vehemente la Bogdan Ivan, descriindu-l acționar majoritar în companii producătoare de energie

E acționar majoritar în companiile care produc astăzi energie. Dacă este el acționar majoritar, că era și acum șase luni, nu? Cum au existat doi băieți cu două laptopuri? Altfel decât furând, mafie securistoidă (…) Cum furați voi micuților așa făcându-vă că plouă pe mâna lui Merz care ne felicită că aruncăm cu energie în ucrainieni, în timp ce doi băieți și două laptopuri ne bagă mâna în buzunar până la cot. O să vezi cât ești de deștept, Bogdan Ivan, conchide Valentin Stan

