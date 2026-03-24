Victor Ponta: „Fiica mea este singurul român din istorie care a fost „alungată” dintr-un consulat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre cazul fiicei sale, despre care spune acesta că ar fi fost exclusă dintr-un grup de români evacuați din Dubai, în urma pornirii ostilităților în Orientul Mijlociu, la ordinul ministrei de externe, Oana Țoiu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta susține că nu ar fi fost nevoie de niciun fel de cerere specială sau intervenție la consulat pentru ca fiica sa să fie repatriată. Acesta afirmă că există deja o prevedere legală în vigoare care ar impune consulatelor să ajute orice copil minor neînsoțit să se întoarcă cât mai repede, în siguranță, în țară.

„Deci probabil că prin 2037, când o să fie Irina deja matură, o să o cheme să o audieze. Că altfel e simplu, e o prevedere legală, Hotărârea 443 din 2004, care așa se numește: «Hotărâre privind repatrierea minorilor neînsoțiți aflați în străinătate». Spune așa, fii aten. Nu trebuie să fii pe nicio listă, nu trebuie să sune nimeni, nu trebuie să fie nimic. Dacă un român minor, un copil minor, merge la orice consulat din această lume, din Noua Zeelandă, ciocăne la ușă, este obligație, nu-l mai lași să plece de acolo. Repede, să-l ducă acasă.”

Într-o notă ironică, Ponta afirmă că fiica sa ar fi fost singurul român din istorie alungat din consulat la nevoie, susținând în continuare că oficialii consulatului ar fi fost influențați de intervenția ministrei de externe, Oana Țoiu.