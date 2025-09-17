Victor Ponta: „Georgescu nu avea cum să dea o lovitură de stat pentru că urma să ia puterea democratic prin câștigarea alegerilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre „lovitura de stat” invocată în politica românească. Fostul premier a făcut comparații cu situații internaționale și a explicat de ce acuzațiile de acest fel nu au logică atunci când vorbim despre câștigători ai alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul premier a spus că este greu de înțeles cum poate fi acuzat de lovitură de stat cineva care câștigă alegerile.

Victor Ponta: „De ce să dea lovitură de stat dacă se putea alege democratic?”

Victor Ponta a făcut o paralelă între România și Brazilia, explicând că un astfel de gest poate fi justificat doar atunci când cel acuzat a pierdut alegerile, nu atunci când a câștigat.

„De ce să dea lovitură de stat dacă se putea alege democratic? Ăla care a pierdut în Brazilia, poți să-l acuzi. Domnule, a vrut să dea lovitură de stat pentru că a pierdut. Eu, care am pierdut alegerile, putea să zică Iohannis că am vrut să dau vreo lovitură de stat. Dar dacă ai câștigat, de ce să dai lovitură de stat? Că iei puterea democratic, cam așa. Da, e greu de explicat.”, afirmă acesta. Marius Tucă a intervenit și a completat ideea: „Întrebarea ta este excepțională și n-am auzit-o la nimeni. Băi, de ce să dea Georgescu lovitură de stat dacă el câștigase primul tur al alegerilor și în toate sondajele ar fi câștigat și turul al doilea și ar fi devenit președintele României?”.

„Ce a fost în ultimii 20 de ani, din 2004 încoace”

Victor Ponta a extins discuția la întreaga scenă politică din ultimele două decenii. El a spus că, în mod repetat, pierzătorii au fost scoși din joc prin dosare și anchete, indiferent de situație.