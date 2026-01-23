Victor Ponta: „În 2024 am spus că se schimbă lumea. M-am văzut cu toți liderii importanți români. Toți mi-au dat dreptate, dar n-au făcut nimic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum toată lumea este într-o continuă schimbare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit cum toată lumea este într-o continuă schimbare. Acesta susține că din 1989 nu a mai fost o asemenea situație în care totul să se schimbe. Politicianul amintește episodul din decembrie 2024 în care a vorbit despre schimbările aduse de Trump.
„Marius, în primul rând, hai să șocăm pe toată lumea. Sunt de acord cu tine. Nu a mai fost după 1989 așa o situație, într-adevăr, de se va schimba tot, nu va rămâne nimic ca înainte. Asta e foarte clar și pentru România, și pentru restul lumii. Acum însă, pentru că tu mă chem de atâția ani și mie îmi place la tine, hai să ne lăudăm un pic pe noi, pe noi doi, unu pe altul. Țin minte că m-ai chemat la emisiune în decembrie 2024, după ce am ajuns eu la Mar-a-Lago. Cu golful, cu ce-oi fi ajuns și știi că povesteam amândoi… Eu povesteam de la fața locului și tu îmi spuneai da, așa e, domnule, se schimbă lumea. Oare ce o să facă România? Oare o să se urce în trenul schimbării? Oare o să înțeleagă? Eu, atunci, în afară de ce am povestit la tine la emisiune, m-am văzut cam cu toată lumea din România care să zic că are ceva putere. Cu domnul Ciolacu, cu domnul Bolojan, cu alți domni de care nu mai doresc să pomenesc. Toată lumea mi-a dat dreptate. Băi, Victor, e extraordinar. Bine, Trump e altceva. Tu îți dai seama că noi suntem la 13 luni după și în România zici că e că încă Joe Biden președinte. Avem același ambasador… Cred că avem un Ministru de Externe mai rău decât aveam atunci.”, a explicat politicianul.