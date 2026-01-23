Victor Ponta: „În 2024 am spus că se schimbă lumea. M-am văzut cu toți liderii importanți români. Toți mi-au dat dreptate, dar n-au făcut nimic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum toată lumea este într-o continuă schimbare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „În afară de ce am povestit la tine la emisiune, m-am văzut cam cu toată lumea din România care să zic că are ceva putere. Cu domnul Ciolacu, cu domnul Bolojan, cu alți domni de care nu mai doresc să pomenesc. Toată lumea mi-a dat dreptate”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit cum toată lumea este într-o continuă schimbare. Acesta susține că din 1989 nu a mai fost o asemenea situație în care totul să se schimbe. Politicianul amintește episodul din decembrie 2024 în care a vorbit despre schimbările aduse de Trump.