Victor Ponta: „Luăm bani de la pensionari, de la mame, dar ne mai împrumutăm 17 miliarde euro ca să putem cumpăra ARME”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre dublarea impozitului pe locuință. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre senzația de instabilitate din țară. Acesta a spus că este o panică generală, o senzație că trebuie să plecăm toți din România. Frica de a nu veni cineva să ia și mai mult este una generalizată. Politicianul vorbește despre una dintre măsurile austerității care i se pare nedreaptă. Dublarea impozitului pe locuință este o chestiune gravă, spune acesta. Poate că sumele nu sunt mari, continuă politicianul, dar principiul este unul deranjant. Ponta vorbește despre mulți români care au muncit în condiții grele în străinătate, pentru a se întoarce acasă și pentru a-și construi o casă în satul natal. Pentru acești români, și nu numai, măsura se simte ca o jecmănire. Politicianul face o paralelă ironică și absurdă. Acesta susține că măsura este ca o ieșire la restaurant în care tuturor le sunt confiscate ceasurile. În final, acesta susține că pe fondul acestor taxări, nu pot veni politicienii să spună că România continuă împrumuturi pentru înarmare.
„Au creat așa o panică și o senzație, că trebuie să fugim de aici, din România, că vin ăștia să ne ia ceva. Iar chestia care mie mi se pare cea mai gravă este cea cu dublarea impozitului pe locuințe. Poate că nu e mare suma. Era 500, poate o să fie 1000. Principiul m-a deranjat cel mai tare. Românii sunt, față de mulți alți europeni, sunt proprietari, de la Iliescu, pe care l-au hulit și la mormântare. Alții, mulți alți români, au lucrat în Spania, în Italia, în Franța, cu cârca, zi și noapte, și au venit să-și facă o casă, o casă în satul lor, în orașul lor, să-și ia un apartament, să nu știu ce… Băi, i-am prins pe ăștia acum, îi jecmănim. E ca și când… Nu știu. Ăsta e sentimentul. Mergem la tine la restaurant și toți care aveți ceasuri, dați-le încoace. Păi, stai, domnule, stai puțin. Noi am venit să mâncăm, n-am venit să ne luați ceasul. Bă, dacă aveți ceas, l-am luat. Cam așa e și chestia asta. E o jecmăneală. Care ați avut ceas la mână, ghinion. Alții care nu știu, poate și-au luat casă în Spania, zic aoleu, ce bine că nu mi-am luat în România, că uite, venea acum Bolojan și mă jecmănea. E o jecmăneală. După care, iarăși spui că nu ai bani, trebuie să dăm afară, trebuie să luăm banii de la burse, de la sănătate, de la nu știu ce… Să vă dau o veste bună, mai luăm 17 miliarde de euro ca să cumpărăm arme care nu sunt produse în România. Că măcar de le-am produce în România, să zici măcar că dai firmelor românești. Vă dau o veste extraordinar de bună, ne mai împrumutăm cu 17 miliarde. Dacă ne împrumutam cu 17 miliarde și îmi dădeai vestea bună că mai faci două spitale, cinci școli, șapte autostrăzi, poate mă bucuram. Fac asta pentru că atâta știu.”, a explicat politicianul.