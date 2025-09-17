Victor Ponta: „Luăm bani de la pensionari, de la mame, dar ne mai împrumutăm 17 miliarde euro ca să putem cumpăra ARME”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre dublarea impozitului pe locuință. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Mulți români au lucrat în Spania, în Italia, în Franța și au venit să-și facă o casă în satul lor, în orașul lor, să-și ia un apartament… I-am prins pe ăștia acum, îi jecmănim”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre senzația de instabilitate din țară. Acesta a spus că este o panică generală, o senzație că trebuie să plecăm toți din România. Frica de a nu veni cineva să ia și mai mult este una generalizată. Politicianul vorbește despre una dintre măsurile austerității care i se pare nedreaptă. Dublarea impozitului pe locuință este o chestiune gravă, spune acesta. Poate că sumele nu sunt mari, continuă politicianul, dar principiul este unul deranjant. Ponta vorbește despre mulți români care au muncit în condiții grele în străinătate, pentru a se întoarce acasă și pentru a-și construi o casă în satul natal. Pentru acești români, și nu numai, măsura se simte ca o jecmănire. Politicianul face o paralelă ironică și absurdă. Acesta susține că măsura este ca o ieșire la restaurant în care tuturor le sunt confiscate ceasurile. În final, acesta susține că pe fondul acestor taxări, nu pot veni politicienii să spună că România continuă împrumuturi pentru înarmare.