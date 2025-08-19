Victor Ponta: „Majoritatea liderilor europeni ne îndatorează sau ne-au băgat deja în faliment”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a analizat schimbările majore de percepție în rândul ucrainenilor și rolul liderilor europeni în actualul context geopolitic. El a prezentat date din sondaje și a vorbit despre consecințele războiului asupra Europei și asupra încrederii oamenilor în elitele politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „80% dintre ucraineni ar vrea pace și doar 20% să lupte”

Victor Ponta a explicat că datele recente arată o schimbare radicală de percepție în Ucraina față de 2022. În acel an, majoritatea oamenilor își doreau să continue lupta împotriva Rusiei. Între timp, proporțiile s-au inversat, iar dorința de pace a devenit covârșitoare.

„În 2022, 80% dintre ucraineni voiau să se bată cu Rusia și 20% voiau pace. Acum, 80% ar vrea pace și 20% ar vrea să se bată.”, afirmă Ponta.

Dacă se oprește războiul, liderii europeni nu mai au de ce să stea

Fostul premier a discutat și despre legitimitatea liderilor europeni, pe care o vede legată direct de crizele succesive. El a arătat că pandemia și războiul au fost motivele pentru care aceștia și-au justificat pozițiile, însă o eventuală oprire a conflictului ar putea schimba radical situația.