Dominic Fritz, liderul USR, a sărit în apărarea lui Radu Miruță, proaspăt numit numărul doi în partid, după ce a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Acesta a publicat două postări pe Facebook, în mai puțin de două ore, în care susține că Agenția Națională de Integritate și Curtea Constituțională sunt aservite politic. Amintim că și Fritz a fost acuzat de incompatibilitate de către ANI și, în consecință, a fost obligat să renunțe la funcția de primar al Timișoarei și totododată i-a fost interzis să ocupe o funcție publică vreme de trei ani.

Dominic Fritz este de părere că acuzațiile aduse lui Radu Miruță reprezintă o formă de „execuție politică”, prin care se dorește îndepărtarea acestuia. Mai mult, liderul USR acuză principalul adversar, Partidul Social Democrat, că se folosește de Agenția de Integritate, ca instrument pentru elimina personajele incomode din viața politică.

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„Acum încearcă să-l execute politic pe Radu Miruţă, să piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată candida timp de 3 ani. Nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că ANI a devenit agenția de asasinat în slujba PSD-ului și a milionarilor săi”, spune Dominic Fritz în postarea în care îi ia apărarea lui Miruță.

„Speța în sine e ridicolă”

Potrivit lui Fritz, argumentele în baza cărora Agenția Națională de Integritate l-au declarat incompatibil nu ar fi valide din punct de vedere legal.

„L-au declarat incompatibil după o ”anchetă” Antena 3, și în loc să-i transmită lui Radu raportul, cum cere legea, au dat știrea pe surse tot pe Antena 3 și apoi au publicat un comunicat. Asta vă spune tot despre integritatea așa-zisei Agenții Naționale de Integritate. Speța în sine e ridicolă și nici nu merită să discutăm de ea: ANI i-a dat lui Radu în scris că nu există o incompatibilitate între rolul de parlamentar și expert judiciar, apoi tot l-au declarat incompatibil pentru o expertiză pentru care nu a încasat niciun ban”, mai spune liderul USR.

Fritz: „ANI nu ar trebui să fie instrument politic”

Într-o postare anterioară, Fritz vehiculează că instituții principale ale statului, cum ar fi ANI sau Curtea Constituțională, s-ar afla sub monopol politic. Menționăm că, după ce Fritz a fost declarat incompatibil de ANI, magistrații CCR au validat amendamentul la Legea Incompatibilității, în urma căruia acesta și-a pierdut mandatul de primar.

„ANI nu ar trebui să fie instrument politic. Nici Curtea de Conturi. Nici Curtea Constituțională … și las lista deschisă în comentarii. Pentru asta ne vom bate: ca România să fie guvernată corect, fără PSD și AUR la butoane”, spune Fritz într-un clip postat pe Facebook.

Radu Miruță vrea să-l dea în judecată pe inspectorul ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar.

În cadrul unei conferințe de presă susținută, la sediul USR Gorj, Radu Miruță a declarat că intenționează să îl dea în judecată pe inspectorul Agenției Naționale de Integritate.

„Mă voi adresa instanței și iau în calcul și să fac o plângere penală împotriva inspectorului de la ANI care a instrumentat astfel această ticăloșie.”, a declarat Radu Miruță.

Reacția lui Miruță pentru Gândul: „Nu am primit până acum vreo notificare”

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității.

Într-o reacție oficială pentru Gândul, Radu Miruță a declarat că nu a primit nicio înștiințare de la Agenția Națională de Integritate, cu privire la incompatibilitatea sa.

„Buna ziua! Nu am primit până acum vreo notificare”, a transmis Radu Miruță pentru Gândul.

Deputatul USR riscă să-și piardă mandatul de parlamentar

În cazul în care decizia îi va fi înștiințată oficial, Miruță riscă să își piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată ocupa o funcție sau o demnitate publică timp de trei ani, în condițiile prevăzute de lege.