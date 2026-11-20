Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 20 noiembrie 2026, noul curs valutar. Leul pierde teren în fața principalelor monede internaționale, euro, dolarul american și francul elvețian înregistrând creșteri față de ședința precedentă.

Moneda europeană a fost cotată vineri la 5,3482 lei, în creștere cu 0,0040 lei față de ședința precedentă. Dolarul american a fost cotat de BNR la 4,8782 lei, față de 4,8553 lei în ședința precedentă. Moneda americană a câștigat 0,0229 lei, echivalentul a 2,29 bani.

Francul elvețian a înregistrat, la rândul său, o creștere importantă, ajungând la 5,7953 lei, cu 0,0287 lei peste nivelul anterior. Spre deosebire de euro, dolar și francul elvețian, lira sterlină a înregistrat o ușoară depreciere.

BNR a stabilit pentru vineri un curs de 6,3916 lei pentru o liră sterlină, în scădere cu 0,0014 lei față de ședința precedentă.

Cursul principalelor valute 20 noiembrie

Euro (EUR): 5,3482 lei

Dolar american (USD): 4,8782 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7953 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3916 lei.

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