Marea Britanie și Uniunea Europeană au convenit asupra unui nou acord pentru relansarea relațiilor post-Brexit și au încheiat negocierile vineri, la summitul de la Bruxelles, a anunțat biroul prim-ministrului britanic, Andy Burnham, relatează Reuters. Înțelegerea vizează reducerea barierelor comerciale în domeniul agroalimentar, conectarea piețelor de carbon și un nou program de mobilitate pentru tineri.

Mai exact, Downing Street a subliniat că cele două părți au ajuns la un acord privind calendarul de punere în aplicare a unui program de mobilitate pentru tineri, la un acord privind reducerea controalelor sanitare în cadrul schimburilor comerciale cu produse alimentare, băuturi, plante și produse de origine animală, precum și la un acord privind interconectarea sistemelor de comercializare a emisiilor, detaliile urmând să fie precizate într-un comunicat comun ulterior.

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Andy Burnham a semnat acordul de „reluare” a relațiilor în urma întâlnirii pe care a avut-o la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Într-o aluzie indirectă la dorința UE de a ajunge la un acord privind taxele de școlarizare la universități, Downing Street declară că „discuțiile vor continua în anumite domenii”.

Anterior, statele membre UE amenințaseră că vor amâna aprobarea oricărui acord, în cazul în care nu se va găsi o soluție de compromis în ceea ce privește problema taxelor de școlarizare.

Downing Street a insistat că acordul cu UE este finalizat – în ciuda faptului că nu s-a ajuns la un acord cu privire la nivelul taxelor de școlarizare pe care studenții din UE le vor plăti pentru a studia la universitățile din Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat pentru Sky News: „Acordul este finalizat – negocierile s-au încheiat. Acum, ambele părți vor depune eforturi pentru punerea în aplicare a programului de mobilitate pentru tineri, a acordului SPS (privind alimentele și băuturile) și a sistemului de comercializare a cotelor de emisii.”

„Ambele părți au convenit asupra datei la care acestea vor intra în vigoare. Iar aceste date sunt precizate în declarația comună, care va fi publicată în timp util. „La fel ca în cazul tuturor acordurilor internaționale, în fiecare țară în parte va avea loc acum un proces juridic.”

Cu toate acestea, Downing Street recunoaște că „discuțiile vor continua în anumite domenii”, aspecte care „vor fi prezentate ulterior în declarația comună”.