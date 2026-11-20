Gabriel Tamaș a fost audiat, din nou, vineri dimineață, la Secția 27 de Poliție din București. Fostul fotbalist a fost reținut pentru 24 de ore în urma conflictului în care ar fi fost implicat în Centrul Vechi al Capitalei.

Tamaș a fost adus din Arest la sediul Secției 27 pentru continuarea procedurilor și a audierilor în urma conflictului în care a fost implicat în Centrul Vechi.

Incidentul s-a produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Gabriel Tamaș a fost, inițial, amendat și lăsat să plece acasă

Conflictul care a dus la reținerea lui Gabriel Tamaș ar fi izbucnit miercuri dimineață între fostul sportiv şi doi bărbaţi, cu vârste de 33 şi 38 de ani.

”Miercuri, în jurul orei 3:30, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani”, informa Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au acordat sprijin celor doi bărbaţi agresaţi, iar aceştia au comunicat că nu doresc să formuleze plângere penală la acel moment şi au refuzat transportul la o unitate medicală. Deoarece Tamaş nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor și a fost recalcitrant, a fost încătuşat şi dus la o secţie de poliţie. Iniţial, fostul fotbalist a fost amendat cu suma de 2.000 de lei şi a fost lăsat să plece acasă.

Ulterior, cei doi bărbați au revenit asupra deciziei și au depus plângeri penale. În urma probelor administrate, fostul fotbalist a fost dus la Secția 27 în baza unui mandat de aducere și reținut pentru 24 de ore.

Gabriel Tamaș este cercetat pentru lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.