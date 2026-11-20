Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a respins „categoric” acuzațiile care i se aduc în dosarul trimis în judecată care vizează înlocuirea elicopterului SMURD, precizând că nu a săvârșit nicio faptă penală. Acesta a adăugat că nu își va da demisia.

Dosarul a fost înregistrat joi pe rolul Curții de Apel București, având în total 17 inculpați și trei părți responsabile civilmente: Airbus Helicopters România SA, Omniasig și SC AON Broker de Asigurare-Reasigurare SRL.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Șeful DSU respinge acuzațiile

Raed Arafat precizează că nu a săvârșit nicio faptă penală, iar acuzațiile formulate împotriva lui sunt lipsite de fundament factual și juridic.

„Având în vedere informațiile apărute în presă privind trimiterea mea în judecată în dosarul referitor la elicopterul SMURD înlocuit în baza unei polițe de asigurare, doresc să fac câteva precizări. Resping categoric acuzațiile care mi se aduc și îmi mențin poziția exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârșit nicio faptă penală și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic. Reamintesc că vorbim despre înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, în baza unei asigurări, fără ca statul român să fi suferit vreun prejudiciu din această operațiune. De asemenea, reamintesc că instanțele de judecată au pronunțat deja mai multe hotărâri favorabile în procedurile privind măsurile asigurătorii, inclusiv ridicarea integrală a acestora”, este mesajul postat de Arafat pe Facebook.

Arafat transmite că este relevant ceea ce a reținut deja o instanță de judecată în motivarea uneia dintre aceste hotărâri care îi sunt favorabile: „Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reținută, trebuie să existe o acțiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităților or, așa cum s-a reținut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în țară a urmat un traseu administrativ deschis, transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.”.

„Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale”

Arafat a spus că nu își va da demisia.

„Consider că această constatare judiciară este esențială și contrazice chiar premisa acuzației de contrabandă care mi se aduce. În opinia mea, eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală.

Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Am încredere că, în cadrul unui proces public și contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculații. Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale cu aceeași seriozitate și dedicare”, a precizat el.

El a adăugat că se află în afara țării, participând la o ședință de lucru, „motiv pentru care nu pot răspunde individual solicitărilor reprezentanților presei”.

Voi reveni cu precizări suplimentare, daca va fi cazul, atunci când va fi posibil”, a mai spus acesta.