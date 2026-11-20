Oana Țoiu lansează acuzații grave la adresa Agenției Naționale de Integritate (ANI), după decizia de incompatibilitate în cazul lui Radu Miruță.

Fostul ministru susține că instituția și-ar fi schimbat radical poziția față de o interpretare oficială transmisă anterior deputatului USR și acuză o presupusă strategie de intimidare a adversarilor politici. Într-o postare pe rețelele sociale, Țoiu pune sub semnul întrebării independența ANI și face referire la legăturile politice ale actualei conduceri a instituției.

”Eram în ședința de Birou Național cu Radu Miruţă când am aflat direct din presă de decizia ANI, la fel ca el. Va face la 12:30 o conferință de presă. Are deja de la începutul mandatului răspunsul scris al ANI că nu era în incompatibilitate, i-a întrebat de atunci și ANI a răspuns în scris, formal, că exercitarea calității de deputat și a celei de expert tehnic judiciar nu generează incompatibilitate. Adică au spus negru pe alb că e legal. Nu există corupție. Nu există venituri necuvenite. Nu există prejudicii.

Există doar un concurs la conducerea ANI reluat cât a fost nevoie, până când a ieșit fostul consilier al lui Tudose. Și iată, prin magie, s-a schimbat decizia cu opusul ei deși PFA era suspendat, nu s-au încasat venituri și ANI deja își dăduse acordul, nimic din toate astea nu au mai contat o dată ce conducerea a ajuns la ei. Acum ANI dă presei deciziile înainte sa le comunice celor afectați, încă un instrument pentru a dărâma reputații în afara regulilor instituționale.

De altfel ANI își ataca și întoarce din drum propriile concluzii anterioare, încercând să distrugă nu doar reputații ale oponenților politici ci chiar reputația propriei instituții, chiar ideea că mai există cineva care ar păzi integritatea pe bune. Înlocuiesc aplicarea regulii cu legea junglei, a celui mai puternic”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Oana Țoiu: ”Radu va câştiga în instanță ”

Oana Țoiu consideră că situația lui Radu Miruță face parte ”o strategie de intimidare preventivă pentru cine mai întrăzneste să încerce să îi sfideze”.

”Există curajul lui Radu, curajul pe care l-au dovedit mulți din colegii mei din USR, de a sta drept în fața deciziilor dificile și teama lor că acest comportament în timp le dărâmă puterea, pentru că este o putere construită pe beneficii şi frică, iar la noi nu a funcționat nici cu una nici cu cealaltă.

Nu este doar despre Radu nici de data asta, ci despre o strategie de intimidare preventivă pentru cine mai întrăzneste să încerce să îi sfideze. Nu doar că noi nu renunțăm, nu doar că nu ne pot scinda așa, dar pur și simplu România merită mai mult iar noi nu suntem singurii care ne luptăm pentru ea. EI vor să ne facă pe noi să renunțăm dar lupta asta nu e doar a noastră. Țara asta are infinit mai mulți oameni cinstiți, care vor mai multe de la țara lor decât întoarcerea la o putere centralizată care are aproape tot în mână, sunt mult mai mulți decât pot ei declara abuziv incompatibili.

Nu îi poți declara pe toți oamenii incompatibili cu speranta lor de mai bine, cu ambiția ca România să scape de corupție și să aibă și serviciile publice eliberate de rețelele care le țin în jos și modernizate la standardele acestor vremuri. Radu va câştiga în instanță și România își va recâștiga în 2028, la vot, înapoi direcția spre inima Europei, unde instituțiile abilitate îi urmăresc pe cei care fac abuzurile în funcție și nu pe cei care sunt competiție politică.

Dacă ANI funcționează așa, acum, ne dăm seama cu toții ce reguli noi pentru alegeri crează, tot sub conducere unui om PSD, Autoritatea Electorală Permanentă. Nu trebuie să îi lăsăm să întoarcă România în vremurile pe care le credeam apuse”, a încheiat fostul ministru.

Radu Miruță a fost declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității. Deputatul poate contesta raportul ANI în instanță. Contactat de Gândul, Radu Miruță afirmă că nu a primit o notificare din partea ANI.