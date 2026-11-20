Ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că vineri, a avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez și că trei obiecte rusești (două rachete și, cel mai probabil, o dronă cu reacție) au căzut pe teritoriul Poloniei, în localitățile Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem și Mołodycz.

Sursă video: X/@visegrad24

În cazul localității Nowy Lipowiec, este vorba despre o rachetă Ch-101. O rachetă a căzut și în Rudnik nad Sanem, precum și în Mołodycz – cel mai probabil o dronă cu reacție, relatează RMF24.

Încălcarea spațiului aerian polonez s-a produs în timpul atacului Rusiei asupra vestului Ucrainei de noaptea trecută.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Acest atac al Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei, cu repercusiuni asupra Poloniei, a fost unul dintre cele mai ample de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina”, a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz. După cum a subliniat acesta, data nu este întâmplătoare: pe 20 noiembrie au loc exercițiile coaliției voluntarilor.

Încălcarea spațiului aerian în trei locuri

Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem și Mołodycz – acestea sunt cele trei localități din Polonia unde, vineri, au căzut pe sol obiecte neidentificate, în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții.

Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat că nu au existat răniți pe teritoriul Poloniei. De asemenea, nu a fost făcută nicio sesizare privind distrugerea infrastructurii critice.

„Nu am observat nicio distrugere a infrastructurii. A avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez și o intrare neautorizată a unor aeronave ale Federației Ruse“, a informat Władysław Kosiniak-Kamysz.

Larândul său, pre ierul polonez, Donald Tusk, a transmis că incursiunea în spațiul aerian a fost o „provocare intenționată” din partea Rusiei.

În declarația sa adresată jurnaliștilor, Donald Tusk a spus:

„Știm că ceea ce a aterizat pe teritoriul polonez provenea din Rusia. Prin urmare – și aceasta nu este doar propria mea evaluare, ci și cea a partenerilor noștri străini, inclusiv a celor din cadrul NATO – nu pare a fi un accident. Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată.”

Tusk a adăugat că aceste incursiuni au arătat „mai clar ca niciodată” că Polonia trebuie să „participe la deciziile și discuțiile privind viitorul Ucrainei și securitatea în Europa”.

El a mai precizat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Varșovia sâmbătă (21 noiembrie).