Victor Ponta: „Nici măcar parlamentarii USR nu au vrut să știe de ce s-au anulat alegerile, chiar dacă au avut candidat care intrase în turul 2”

Malina Maria Fulga
17 sept. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, relatează cum partidele din actuala coaliție de guvernare ar fi blocat o comisie de anchetă privind anularea alegerilor. Acesta accentuează faptul că chiar USR, partidul al cărui candidat intrase în turul doi, nu ar fi dorit investigarea acestei situații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „S-a propus în Parlament constituirea unei comisii de anchetă legate de anularea alegerilor”

Victor Ponta a povestit un episod din Parlamentul României, în care, spune el, deși ar fi fost propusă de către opoziție formarea unei comisii cu scopul anchetării situației anulării alegerilor, partidele de la guvernare, PNL și PSD, ar fi refuzat, nefiind interesate de acest subiect.

„La Parlament să nu mai votăm legi, că vine Guvernul Bolojan și n-au voie să-i ridice din bănci PSD, PNL. Și am ajuns, la un moment dat, a propus cred că AUR, sau nu știu cine, a zis: „Domnule, să facem la Parlament, dacă tot nu mai votăm legi, să facem o comisie de anchetă legată de anularea alegerilor.” Toți PSD-iștii prin jurul meu erau ok. „Da, mă, așa e, că totuși să alegi alea în care a pierdut Ciolacu al nostru.” Pac, a apărut Grindeanu în sală: „Nu.” Nu, dar de ce nu? Eu am votat pentru, dar, mă rog, PNL nu.”

Victor Ponta: „PSD, PNL și USR nu au dorit să afle motivul anulării alegerilor”

Fostul lider PSD subliniază că a fost uimit de reacția USR, partid care ar fi avut cel mai mult de pierdut în această situație, întrucât candidata sa, Elena Lasconi, intrase în turul doi. Acesta sugerează că ar fi surprinzătoare lipsa de interes a partidelor privind acest subiect, lăsând impresia că anularea alegerilor ar fi fost în beneficiul acestora.

„Dar cel mai tare a fost când USR-ul a venit și a zis: „Nu, nu ne trebuie așa ceva.” Și cineva de la AUR, nu mai țin minte cine, dar mi s-a părut foarte logic, a venit la microfon și a zis: „Știți că s-au anulat alegerile la care candidatul vostru de la USR, Elena Lasconi, intrase în turul 2. Voi nu vreți să știți?” „Nu, nu vrem să știm.” Și atunci a zis, bine, băieți, am înțeles. Voi nu vreți să știți. Deci, dacă nici nu vreți să știți când s-au anulat alegerile, când era candidata voastră”

