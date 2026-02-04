Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Nu cred că îi interesează pe actualii noștri lideri relația cu America”

Victor Ponta: „Nu cred că îi interesează pe actualii noștri lideri relația cu America”

Cătălin Costache
04 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

În ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, fostul prim-ministru Victor Ponta a afirmat că relația României cu Statele Unite nu mai reprezintă o prioritate pentru actualii lideri politici. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a susținut că lipsa României din Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump este un indiciu clar al dezinteresului față de Washington. El a afirmat că, dacă relația cu America ar fi fost cu adevărat importantă, România ar fi fost prezentă la masa discuțiilor și ar fi avut întâlniri bilaterale relevante.

Victor Ponta: „Nu cred că îi interesează pe actualii noștri lideri relația cu America. Dacă îi interesa, eram și noi în Consiliul de Pace al lui Trump, că nu pățeam nimic. Dacă îi interesa, aveam și noi niște întâlniri. Eu am văzut o știre – se duce la Casa Albă președintele Columbiei, cel care s-a certat cu Trump. Se mai duce la Casa Albă președintele Siriei. Nu mai vorbim de președintele Poloniei, de Viktor Orban sau de alții. Președintele nostru nu merge la Washington. Adevărul este că… de ce să meargă?”

Ediție integrală

Recomandarea video

Cele mai noi

