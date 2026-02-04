Gigi Becali, de neoprit. FCSB a făcut 6 transferuri într-o singură zi

Gigi Becali a înțeles că la FCSB este nevoie de întăriri pe toate planurile și acum pare de neoprit: a făcut 6 transferuri într-o singură zi. Marți, 3 februarie, a fost o demonstrație de forță din partea latifundiarului din Pipera.

Finanțatorul campioanei nu s-a uitat la bani și a investit pentru întărirea clubului pe care îl deține.

Ce jucători a transferat FCSB

Dar, surpriza abia acum vine, căci Becali nu a întărit echipa mare, ci a investit la nivelul academiei, semn că are planuri mari de viitor în ceea ce privește sectorul juvenil. FCSB a transferat marți 6 juniori – 5 de la ACS Transilvania Bistriţa, respectiv unul de la MX PRO Academy, scrie gsp.ro.

Puștii sunt eligibili pentru grupele U15 și U17 și au fost legitimați, deja. În clasamentul realizat de FRF pe baza unui punctaj care ține cont de mai mulți factori, academia celor de la FCSB este abia pe locul 10, încă un motiv pentru care Gigi Becali caută acum dezvoltarea acestui departament din club.

Iată cu ce tineri de viitor s-a întărit FCSB

Ianis Andrei Tăbleț – MX PRO Academy (2009)

Răzvan Grosariu – ACS Transilvania Bistriţa (2011)

Albert Dâmbu – ACS Transilvania Bistriţa (2012)

Valentin Marica – ACS Transilvania Bistriţa (2011)

Alexandru Seica – ACS Transilvania Bistriţa (2009)

Cristian Poenaru – ACS Transilvania Bistriţa (2009)

Ultimul jucător, Cristian Poenaru, a dat probe, în urmă cu un an, la clubul italian Hellas Verona.

Sezonul acesta, FCSB U19 a jucat în UEFA Youth League, echivalentul Ligii Campionilor pentru echipele de tineret, și a fost aproape de calificarea în faza principală. „Roș-albaștrii” au pierdut la penalty-uri în fața ungurilor de la Academia Puskas, după ce la general scorul a fost 4-4.

Transferuri și pentru echipa lui Charalambous

În iarnă, Gigi Becali a întărit și echipa mare, aducând un fundaș central și doi mijlocași defensivi. Într-un sezon în care FCSB a avut evoluții oscilante, finanțatorul a reîmprospătat lotul, iar acum anunță că mai așteaptă și un atacant.

Cei trei fotbaliști transferați sunt:

Andre Duarte – 28 de ani, fundaș central

Ofri Arad – 27 de ani, mijlocaș devensiv

Joao Paulo – 27 de ani, mijlocaș devensiv

Joao Paulo, ultimul transfer, are nevoie de un nou permis de muncă pentru România, fiind jucător extracomunitar. Documentele ar putea fi eliberate abia peste oo lună, conform legislației în vigoare.

„L-am luat, este la noi, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar și să fac o scrisoare oficială la Parlament ca să-i fie aprobat permisul de muncă în România. El are deja permis, dar mai trebuie să așteptăm încă 30 de zile. Dacă are permisul de muncă în 24 de ore, trebuie înscris la Ministerul Muncii. El are permisul. De ce îi mai trebuie altul? O să fac o scrisoare în Parlament, dau un telefon, fac trafic de influență, nu așa trebuie?!”, a reacționat Gigi Becali cu privire la această situație.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor

Dezvăluirea lui Darius Olaru despre forma campioanei FCSB! „Stăm prost cu moralul”