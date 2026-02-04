Tragedie în Grecia. O barcă plină cu imigranți, lovită de o navă a Pazei de Coastă. Sunt cel puțin 15 morți

Cel puțin 15 persoane au murit după ce o barcă cu motor care transporta migranți s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă a Greciei, în apropierea insulei Chios. Autoritățile elene se tem că ar putea exista mai multe victime.

O barcă cu motor care transporta imigranți s-a ciocnit marți cu o navă a Pazei de Coastă din Grecia, într-un accident grav produs în apropierea insulei Chios, din estul Mării Egee. Potrivit autorităților elene, cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața.

Reprezentanții Pazei de Coastă au anunțat că 14 cadavre, 11 bărbați și trei femei au fost recuperate din mare. De asemenea, o femeie salvată din mare a murit ulterior la spital. Informațiile au fost confirmate de autorități și citate de Kathimerini.gr.

În zonă este în desfășurare o amplă operațiune de căutare și salvare, la care participă nave de patrulare, scafandri și un elicopter, în condițiile în care nu se cunoaște cu exactitate câte persoane se aflau la bordul ambarcațiunii implicate în coliziune.

25 de migranți, între care 11 copii salvați din accidentul maritim

Potrivit autorităților locale, 25 de migranți, printre care 11 copii, au fost salvați și transportați la un spital din Chios. De asemenea, doi ofițeri ai Pazei de Coastă au fost răniți în timpul impactului și au primit îngrijiri medicale.

Surse oficiale au precizat că echipele de intervenție se pregătesc pentru posibilitatea identificării unui număr mai mare de victime, având în vedere lipsa unor date clare privind numărul total de pasageri aflați pe barca cu motor.

Astfel de accidente sunt frecvente în Marea Mediterană, inclusiv în apele Greciei, una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană pentru migranți.

În urmă cu mai puțin de trei ani, sute de persoane ar fi murit după ce o navă care transporta migranți din Africa și Orientul Mijlociu s-a scufundat în largul coastelor Greciei.

La acea vreme, oficialii eleni au declarat că nava s-a răsturnat la aproximativ 50 de mile marine de orașul de coastă Pylos, într-unul dintre cele mai grave dezastre maritime din regiune.

Potrivit Organizația Internațională pentru Migrație, peste 33.000 de migranți au murit sau au dispărut în Marea Mediterană între 2014 și sfârșitul anului 2025, făcând din acest traseu cel mai periculos coridor de migrație din lume.