Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului față de Legii Bolojan pentru Educație. Gândul va prezenta imagini de la manifestație, începând cu ora 12:00.

La protest și-au anunțat prezența membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale (FNS) Alma Mater și se preconizează că vor participa aproximativ 2.000 de persoane.

Ce solicită protestatarii

Sindicatele cer prin acest protest abrogarea măsurilor luate prin „Legea Bolojan”, primul pachet de măsuri de austeritate promovat de Guvern. Concret, ei solicită Executivului condus de Ilie Bolojan următoarele:

„Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;

Plata cu ora sa se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;

Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar”.

Sindicaliștii susțin că aceste măsuri au dus la „degradarea calității actului educațional, la imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii, la creșterea riscului de eșec și abandon școlar și la dispariția unui număr semnificativ de posturi didactice ca urmare a reducerii numărului de clase/grupe”.

Recomandarea autorului: