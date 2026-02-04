ECONOMIE INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul patru din 2025
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului față de Legii Bolojan pentru Educație. Gândul va prezenta imagini de la manifestație, începând cu ora 12:00.
La protest și-au anunțat prezența membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale (FNS) Alma Mater și se preconizează că vor participa aproximativ 2.000 de persoane.
Sindicatele cer prin acest protest abrogarea măsurilor luate prin „Legea Bolojan”, primul pachet de măsuri de austeritate promovat de Guvern. Concret, ei solicită Executivului condus de Ilie Bolojan următoarele:
