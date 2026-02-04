Prima pagină » Actualitate » China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Care este motivul

China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Care este motivul

04 feb. 2026, 08:45, Actualitate
China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Care este motivul

China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în anul 2025, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Este un paradox care are la bază, însă, o explicație de ordin economic. Iată mai jos motivul.

Anul 2025 a venit pentru China cu o multitudine de investiții în zona industriilor. De exemplu, anul trecut, în țară s-au construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, unități cu cazane și turbine cu o capacitate de generare de cel puțin 1 gigawatt, notează MEDIAFAX.

Zeci de fabrici pe cărbune construite în China, în 2025

În funcție de consumul de enrgie, fiecare unitate poate avea capacitatea să alimenteze de la câteva sute de mii până la peste 2 milioane de locuințe. Rețeaua a fost suplimentată în China cu 78 de gigawați prin centralele pe cărbune. Spre deosebire de anii precedenți (luând în calcul că în ultimii 10 ani s-au inaugurat câte 20 centrale/an), creșterea a fost bruscă.

„Amploarea dezvoltării este uimitoare. Numai în 2025, China a comandat mai multă capacitate de producție pe bază de cărbune decât India în ultimul deceniu”, a declarat co-autoarea raportului, Christine Shearer, de la Global Energy Monitor.

China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune

China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune

Tot în ultimii ani, China a făcut investiții majore și în energia eoliană și solară. Anul trecut, au fost adăugați 315 gigawați din energia solară și 119 gigawați din energie eoliană în rețea.

Datele indică faptul că noile unități deja plantate în China produc mult mai mult decât este nevoie la ora actuală. Însă, care să fie motivul? Potrivit economiștilor, statul chinez se află într-un stadiu de dezvoltare sub Statele Unite sau Europa și necesită mai multă energie pentru a crește.

Pentru ca fabricile să fie funcționale, este nevoie de energie electrică, inclusiv unitățile de inteligență artificială. Fabricile reprezintă o prioritate pentru guvernul chinez, motiv pentru care investițiile se îndreaptă către această zonă.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – Rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

UTILE Călătorești cu avionul? Ce haine să nu porți atunci când te afli la bordul aeronavei, potrivit unui expert
10:17
Călătorești cu avionul? Ce haine să nu porți atunci când te afli la bordul aeronavei, potrivit unui expert
SPORT Dumitru Dragomir știe ce planuri are patronul Mobexpert: „Şucu vinde Rapidul pentru 100.000.000 de euro”
10:12
Dumitru Dragomir știe ce planuri are patronul Mobexpert: „Şucu vinde Rapidul pentru 100.000.000 de euro”
FLASH NEWS Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul
09:54
Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul
ECONOMIE Nu este o glumă. Cât ar putea ajunge să coste un kilogram de roșii românești la tarabele din piață, acum, în 2026
09:35
Nu este o glumă. Cât ar putea ajunge să coste un kilogram de roșii românești la tarabele din piață, acum, în 2026
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.441. Trump spune că dorește ca „Putin să pună capăt” războiului/Rusia bombardează puternic pe tot frontul
09:30
Război în Ucraina, ziua 1.441. Trump spune că dorește ca „Putin să pună capăt” războiului/Rusia bombardează puternic pe tot frontul
JUSTIȚIE Stenograme incendiare din interceptările DNA în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am OK-ul să mă întâlnesc cu Coldea. Îmi dai gloanțe?”
08:48
Stenograme incendiare din interceptările DNA în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am OK-ul să mă întâlnesc cu Coldea. Îmi dai gloanțe?”
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cărțile de identitate electronice creează probleme la STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a rezolvat misterul stelelor veșnic tinere din zorii Universului
EXTERNE Grecia, pe urmele Spaniei și Franței. Atena ar urma să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Australia a dat „tonul”
10:30
Grecia, pe urmele Spaniei și Franței. Atena ar urma să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Australia a dat „tonul”
FLASH NEWS Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării
10:24
Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării
FINANCIAR (P) Cardul Star în BT Pay: control total, direct de pe telefon
10:00
(P) Cardul Star în BT Pay: control total, direct de pe telefon
EXTERNE Prima imagine a noii Săli de Bal a Casei Albe, dezvăluită de Trump. Investiția se ridică la 400.000.000$: „Va fi cea mai grozavă construită vreodată”
09:42
Prima imagine a noii Săli de Bal a Casei Albe, dezvăluită de Trump. Investiția se ridică la 400.000.000$: „Va fi cea mai grozavă construită vreodată”
VIDEO Tragedie în Grecia. O barcă plină cu imigranți, lovită de o navă a Pazei de Coastă. Sunt cel puțin 15 morți
08:53
Tragedie în Grecia. O barcă plină cu imigranți, lovită de o navă a Pazei de Coastă. Sunt cel puțin 15 morți
ULTIMA ORĂ Apropiatul lui Gruia Stoica a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de către DNA
08:45
Apropiatul lui Gruia Stoica a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de către DNA

Cele mai noi

Trimite acest link pe