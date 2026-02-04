China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Care este motivul

China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în anul 2025, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Este un paradox care are la bază, însă, o explicație de ordin economic. Iată mai jos motivul.

Anul 2025 a venit pentru China cu o multitudine de investiții în zona industriilor. De exemplu, anul trecut, în țară s-au construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, unități cu cazane și turbine cu o capacitate de generare de cel puțin 1 gigawatt, notează MEDIAFAX.

Zeci de fabrici pe cărbune construite în China, în 2025

În funcție de consumul de enrgie, fiecare unitate poate avea capacitatea să alimenteze de la câteva sute de mii până la peste 2 milioane de locuințe. Rețeaua a fost suplimentată în China cu 78 de gigawați prin centralele pe cărbune. Spre deosebire de anii precedenți (luând în calcul că în ultimii 10 ani s-au inaugurat câte 20 centrale/an), creșterea a fost bruscă.

„Amploarea dezvoltării este uimitoare. Numai în 2025, China a comandat mai multă capacitate de producție pe bază de cărbune decât India în ultimul deceniu”, a declarat co-autoarea raportului, Christine Shearer, de la Global Energy Monitor.

Tot în ultimii ani, China a făcut investiții majore și în energia eoliană și solară. Anul trecut, au fost adăugați 315 gigawați din energia solară și 119 gigawați din energie eoliană în rețea.

Datele indică faptul că noile unități deja plantate în China produc mult mai mult decât este nevoie la ora actuală. Însă, care să fie motivul? Potrivit economiștilor, statul chinez se află într-un stadiu de dezvoltare sub Statele Unite sau Europa și necesită mai multă energie pentru a crește.

Pentru ca fabricile să fie funcționale, este nevoie de energie electrică, inclusiv unitățile de inteligență artificială. Fabricile reprezintă o prioritate pentru guvernul chinez, motiv pentru care investițiile se îndreaptă către această zonă.

