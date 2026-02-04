Victor Ponta: „Miruță, la cât e de talentat, ar putea să cumpere arcuri cu săgeți”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum au fost primiți 16 miliarde de euro, pe care Guvernul Bolojan i-a cheltuit iresponsabil. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum România a primit 16 miliarde de euro care au fost cheltuiți iresponsabil. Acesta a început prin a spune că Ministrul Apărării și Ministrul de Externe au fugit cu 16 miliarde de euro. Dacă era un ministru PSD, adaugă politicianul, ar fi fost împușcat. Acesta continuă spunând că cei doi miniștri au fugit cu banii și i-au cheltuit pe elicoptere care puteau fi fabricate la Ghimbav.
„În momentul în care primești împrumut, pe post de fraier, pe post de perete, ca la tenis… 16 miliarde de euro și fugi tu repede cu miniștrii Apărării și de Externe, ambii de la USR… Că bănuiesc că un PSD-ist nu îndrăznea, că îl împușca lumea. Și fugi repede cu ăia 16 miliarde să îi dai în Franța pe elicoptere pe care, culmea, am putea să le facem la Ghimbav. Fugi repede… Nu e chiar parandărăt… Am primit 16 miliarde și le-au dat înapoi pe toate. Parandărătul, în excepțiunea bucureștenilor, este că dai o parte din ce ai primit. Ăștia dau tot, dau tot. O parte e parandărăt. O parte costă avioanele alea, să faci ce cu ele? Nu știu… Uite, din păcate avem războiul ăsta. Tu ai mai văzut vreun tanc pe frontul ruso-ucrainean? Au fost la început și le-au bombardat cu dronele și rachete balistice. Ce cumpărăm noi? Mă mir că nu cumpărăm… Dar ăștia ar fi în stare…. Miruță, la cât este el de talentat, ar putea să cumpere arcuri cu săgeți sau halebarde din Franța din vremea lui Ludovic al XIV-lea.”, a explicat politicianul.