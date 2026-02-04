Victor Ponta: „Miruță, la cât e de talentat, ar putea să cumpere arcuri cu săgeți”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum au fost primiți 16 miliarde de euro, pe care Guvernul Bolojan i-a cheltuit iresponsabil. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Tu ai mai văzut vreun tanc pe frontul ruso-ucrainean? Au fost la început și le-au bombardat cu dronele și rachete balistice. Ce cumpărăm noi? Miruță, la cât este el de talentat, ar putea să cumpere arcuri cu săgeți. Sau halebarde din Franța din vremea lui Ludovic al XIV-lea.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum România a primit 16 miliarde de euro care au fost cheltuiți iresponsabil. Acesta a început prin a spune că Ministrul Apărării și Ministrul de Externe au fugit cu 16 miliarde de euro. Dacă era un ministru PSD, adaugă politicianul, ar fi fost împușcat. Acesta continuă spunând că cei doi miniștri au fugit cu banii și i-au cheltuit pe elicoptere care puteau fi fabricate la Ghimbav.