Doi polițiști din Dâmbovița, eroi pentru un bătrân. L-au scos din casa cuprinsă de flăcări, în ultima clipă. În locuință au explodat apoi 3 butelii

Doi polițiști din Dâmbovița au devenit eroi pentru un bătrân a cărui casa a fost cuprinsă de flăcări marți noaptea. Cei doi, aflați în patrulare, au intervenit rapid și au reușit să scoată bătrânul din casa cuprinsă de flăcări. La scurt timp după, în locuință au explodat trei butelii.

Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Petrești, în timp ce se deplasau pe o stradă din localitatea Ragu, comuna Uliești, au observat un incendiu izbucnit la o locuință. Fără a sta pe gânduri, inspectorul de poliție Neacșu Gabriel și agentul principal de poliție Toader Andreea au intervenit imediat, verificând dacă în interiorul imobilului se aflau persoane aflate în pericol.

Un bărbat de 76 de ani a fost salvat

În interior, au găsit un bărbat în vârstă de 76 de ani, care prezenta arsuri la nivelul membrelor, pe care l-au evacuat de urgență din locuință. Apoi, au reușit să scoată din curtea imobilului un autoturism. Ulterior, polițiștii au întrerupt alimentarea cu energie electrică a imobilului și au solicitat sprijinul echipajelor de pompieri.

La scurt timp după, în locuință au explodat trei butelii, confirmând gradul ridicat de pericol la care au fost expuși victima și polițiștii. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

