Valentin Stan: Chiar cancelarul german, Merz, spune că România ajută substanțial Ucraina, lângă Bolojan

Malina Maria Fulga
04 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarația recentă a premierului Ilie Bolojan privind ajutorul față de Ucraina prin trimiterea energiei, acesta fiind contrazis de către cancelarul Germaniei la întâlnirea cu omologul său român. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a analizat o declarație a prim-ministrului Ilie Bolojan, în care acesta încerca să dezmintă zvonurile conform cărora, în timp ce mulți români au rămas în frig în plină iarnă, iar restul se confruntă cu facturile crescute de anul acesta, România ar ajuta Ucraina cu energie pentru a trece de atacurile Rusiei.

Am înțeles că atunci când românilor le e frig în casă, guvernul dă energie ucrainenilor. Și că-i un fake news asta. Deci, hai să începem atunci cu fake news-urile, pentru că și eu vreau să retezăm din fașă aceste fake news-uri care ne întristează, care creează o nuanță mohorâtă în planul nostru de viitor, acolo unde, știi bine, există proiecte, nu? Nicușor, le-ai identificat pe toate. Mai puțin proiectul de a huidui guvernul și președinta. În acest context foarte stenic, hai să eliminăm aceste fake news-uri, pentru că altfel, de ce ne-am mai numi slujbași pentru binele public? Hai să vedem. Deci, omul îi spune așa, zice: Domnule prim-ministru, e o narativă acum în populație, de asta e frig în casă, ajutăm ucrainenii. Și factura costă, pentru că dăm energie ucrainenilor. Și el zice: Da, domnule, asta e o chestie ca să ne discrediteze pe noi, care noi am făcut. Dar nu dezminte: Da, e un fake news. Lasă așa, să plătească pe fake news. Și atunci am venit noi să ajutăm guvernul, cum am făcut-o mereu, să spunem: Da, e un fake news. Cum să dăm noi energie ucrainenilor? Nu există așa ceva. Cum să dăm energie ucrainenilor când românii îngheață în casă? Când facturile au explodat? Când România a ajuns pe marginea prăpastiei? Nu pentru că ar fi fost undeva o schemă de lucru genială cu care a venit excepționalul manager de la Oradea să îmbogățească, nu-i așa, cultura noastră instituțional-laborioasă.

Cu toate acestea, pe de altă parte, într-o întâlnire oficială a prim-ministrului român cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, cel din urmă, în discursul său, afirmă că și România ar contribui la ajutarea Ucrainei în perioada de război prin furnizarea de energie electrică. Declarația acestuia, spune profesorul Stan, ar contrazice total afirmațiile premierului Ilie Bolojan și încercarea de a încadra aceste zvonuri la fake news.

Un fake news nenorocit. Un fake news la care pune botul însuși Friedrich Merz. Dar mă gândesc totuși, până unde, mă, cu Merz ăsta? Incredibil. Dar chiar ăștia de la Cancelaria Federală pun botul la fake news-urile astea? Ce să facă, îți dai seama. Nu, dar cum e posibil așa ceva? Dar știi ce se întâmplă? După ce a lansat fake news-ul Merz în conferință, știi că el n-a spus după aia: Domnule cancelar, nu vă supărați, ați mințit. E fake news. Noi nu dăm energie. Când românii mor de frig în casă, când le-am distrus ultima speranță de viață, nu în confort, ci în decență, când am venit eu și am anulat toate acele definiții, nu ale fericirii, ci ale umblatului pe două picioare într-o țară sufocată de imaginea eternă a unor dobitoci care confundă țara, am zis nu care e dobitoc prin el însuși ca doctrina liberală, nu, ci care confundă țara cu ograda proprie.

