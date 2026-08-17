Victor Ponta lansează un atac dur la adresa miniștrilor USR și acuză partidul că ar încerca să ”distrugă” instituțiile și sistemele esențiale ale României. Într-o postare publicată pe pagina sa de facebook, Ponta folosește în mod repetat termenul ”virus” pentru a-i descrie pe reprezentanții formațiunii.

Fostul premier susține că reprezentanții USR ar fi fost ”programați în laboratoarele din străinătate”.

”Virușii USR au fost programați în laboratoarele din străinătate și atacă fiecare element esențial al țării și al poporului român. Au infestat Guvernul României și multe alte instituții și distrug esența a ceea ce s-a construit în zeci de ani. Au blocat dezvoltarea Sistemului Energetic, au deturnat cheltuielile de apărare ale României, au distrus firmele românești, Educația și Sănătatea, dar și dreptul fundamental al românilor la un salariu și o pensie decentă. Evident însă că politica externă a României a fost prima lor sarcina – și cea mai importantă pentru creatorii și stăpânii lor!

Diplomația și relațiile internaționale sunt esențiale pentru o țară. Este vorba de un sistem construit în zeci de ani de oameni profesioniști și, mai ales, patrioți. Evident că virusul USR a fost trimis să distrugă acest sistem, iar Țoiu și echipa să de „viruși” lucrează non-stop în acest scop nociv și antiromânesc – totul sub ochii închiși complice ai Președintelui și Premierului”, a scris Victor Ponta.

Victor Ponta critică politica externă a României

Victor Ponta o critică pe ministra interimară de Externe, Oana Țoiu, despre care afirmă că ar acționa în interesul altor state și pune în discuție orientarea actuală a diplomației române.

”Ministrul interimar de Externe, Țoiu, se comportă și acționează constant că un angajat slugarnic și zelos al altor țări – punând mereu pe primul loc interesele Bruxelles-ului, Kievului, Berlinului sau Parisului. Ceilalți viruși USR-iști, parașutați în funcțiile de conducere de la MAE, se ocupă de umilirea și înlăturarea din sistem a oricărui diplomat profesionist și, mai ales, patriot – pentru a face loc altor „viruși”. Pe lângă ordinele aberante venite de la niște impostori cu experiență și expertiză în diplomație egale cu zero, șicanele administrative au un obiectiv clar.

Diplomația română suferă din cauza subfinanțării programatice a tuturor ambasadelor și consulatelor românești, a „userizării” forțate a aparatului MAE din Centrală, a lipsei de gândire strategică și a acțiunilor propagandistice aberante (cum a fost recentă Reuniune Anuală a Diplomației, la care diplomații au venit la București din toate colțurile lumii pentru a ascultă niște lozinci rostite de demnitari demiși de Parlament și cu o putere de decizie inexistentă). În acest context, e-mailul jignitor și superficial trimis diplomaților de un politruc userist, parașutat în funcția de secretar general adjunct, este doar un element al programului de „virusare”!”, susține Ponta.

Ponta invocă foști miniștri de Externe

Pentru a-și susține argumentul privind degradarea diplomației române, Victor Ponta face o comparație cu foști miniștri de Externe. Fostul premier îi menționează pe Ștefan Andrei, Titus Corlățean, Bogdan Aurescu, Emil Hurezeanu și Lazăr Comănescu, despre care spune că au fost diplomați educați și respectați de partenerii internaționali ai României.

”De la Ceaușescu la Băsescu, România a avut o politică externă activă și profesionistă. Chiar și Iohannis, leneșul și sictiritul ales cu prosteală cu „Neamțul Serios” măcar a fost interesat strict de vacanțe exotice de lux și de promovarea în sinecuri diplomatice a câtorva „murări” la fel de indolenți că el.

De la Ștefan Andrei și până la Titus Corlățean, Bogdan Aurescu, Emil Hurezeanu și Lazăr Comănescu, miniștrii de Externe ai României au fost oameni educați, școliți și respectați de partenerii noștri internaționali. Când MAE a încăput pe mâna unei ONG-iste trimise de Austria să se „califice” în Rusia, a devenit clară intenția de a virusa și deturna diplomația română – această componentă esențială pentru siguranța și prestigiul României!”

Ponta: ”Vinovați nu sunt însă virușii USR-iști ”

”Vinovați nu sunt însă virușii USR-iști pentru că fac ceea ce au fost programați să facă. Până la urmă, și bolșevicii, și naziștii au făcut ceea ce era de așteptat din partea lor. Vinovați sunt toți cei care au atribuția de a apăra România și pe români de acești viruși și preferă să închidă ochii – și mă refer direct la Președinte, Prim-ministru și liderii Parlamentului și ai partidelor parlamentare.

Dacă aceștia nu ar „închide ochii”, în mod complice, la acțiunile revoltătoare ale virușilor USR, dacă nu le-ar fi teamă de stăpânii „virușilor” și dacă nu ar fi atât de naivi încât să creadă că pot pactiza cu ei și că vor scăpa dacă le devin complici, altfel ar arăta acum România! Eu îmi fac datoria de a spune ceea ce ei nu au curajul să spună! Eu îmi fac datoria de a arăta ceea ce propagandă încearcă să ascundă! Eu îmi fac datoria de a acționa împotriva acestor „viruși” care atacă România. Nu pot să am succes în această bătălie singur – dar pot să nu mă tem și să nu cedez până “prind curaj” și alții!”, a mai scris Victor Ponta pe rețeaua socială.