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2 Octombrie, calendarul zilei: Sting împlinește 75 de ani, Mihai Mărgineanu 57. Ziua internațională a nonviolenței

Elena Stănică-Ezeanu
2 Octombrie, calendarul zilei: Sting împlinește 75 de ani, Mihai Mărgineanu 57. Ziua internațională a nonviolenței
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 2 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sting, pe numele său real Gordon Matthew Thomas Sumner, s-a născut pe 2 octombrie 1951, în Wallsend, Anglia. A devenit cunoscut în întreaga lume ca solist, basist și compozitor al formației The Police, alături de care a lansat hituri precum Roxanne, Message in a Bottle și Every Breath You Take. În 1985, Sting și-a început cariera solo, demonstrând că poate combina rockul cu jazzul, reggae-ul și alte stiluri muzicale. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Englishman in New York, Fields of Gold și Shape of My Heart. De-a lungul carierei, a primit numeroase premii, inclusiv 17 premii Grammy, atât ca artist solo, cât și împreună cu The Police. Pe lângă activitatea muzicală, s-a implicat în diverse cauze umanitare și de mediu. De asemenea, a avut apariții în filme și a participat la proiecte teatrale. Prin cariera sa de peste cinci decenii, Sting a devenit una dintre personalitățile importante ale muzicii britanice și internaționale. Muzica sa continuă să fie ascultată de generații diferite, iar stilul său original și vocea inconfundabilă l-au transformat într-un artist recunoscut în întreaga lume.

Sting

Mihai Mărgineanu, născut pe 2 octombrie 1969 în București, este un cântăreț, compozitor și actor român, cunoscut pentru stilul său original, umorul din versuri și cântecele inspirate din viața cotidiană. A devenit cunoscut publicului român în special prin muzica sa cu influențe folk și lăutărești, iar versurile sale sunt adesea ironice și satirice. Printre piesele sale renumite se numără Mă iubește femeile, Paraschiva, Zarița și Aviația. Pe lângă muzică, el este apreciat și ca actor, având un rol important în serialul românesc “Las Fierbinți”, unde îl interpretează pe Ardiles. De asemenea, este pasionat de aviație și este pilot. Mihai Mărgineanu este un artist complex, care s-a remarcat în mai multe domenii: muzică, actorie și aviație. Prin stilul său neconvențional și prin cântecele sale pline de umor, el ocupă un loc distinct în peisajul artistic românesc.

Mihai Mărgineanu

Ziua Internațională a Nonviolenței este sărbătorită în fiecare an pe 2 octombrie, data nașterii lui Mahatma Gandhi, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai nonviolenței. Această zi a fost stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru a promova pacea, toleranța și respectul între oameni. Nonviolența înseamnă rezolvarea conflictelor fără agresivitate, prin dialog, înțelegere și cooperare. Ea încurajează respectarea celor din jur, chiar și atunci când opiniile sunt diferite. În școli și în comunități, această zi reprezintă o ocazie de a vorbi despre bullying, discriminare și violență și despre modalitățile prin care acestea pot fi prevenite. Fiecare persoană poate contribui la un mediu mai pașnic prin gesturi simple: să asculte, să ajute, să nu jignească și să rezolve neînțelegerile prin comunicare.

Ziua Internațională a Nonviolenței

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1847: Paul von Hindenburg 🇩🇪🗣️ politician și mareșal prusaco-german, al 2-lea președinte al Germaniei
🎂1869: Mahatma Gandhi 🇮🇳🗣️ părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcărilor de revoltă nonviolente. Numele de „Mahatma“ (în sanscrită înseamnă „marele suflet“) i-a fost dat de poetul indian Rabindranath Tagore
🎂1890: Groucho Marx 🇺🇸🎬 celebru actor de comedie
🎂1920: Ștefan Kovacs 🇷🇴⚽️ fratele fotbalistului Miklós (Nicolae) Kovács. Singurul antrenor din România care a câștigat tripla continentală (cu Ajax Amsterdam)
🎂1935: Paul Goma 🇷🇴✒️ Pentru opoziția sa împotriva regimului comunist a fost arestat și maltratat dar, datorită popularizării internaționale a cazului său, a putut să părăsească România și s-a stabilit în Franța, unde a fost unul dintre membrii marcanți ai exilului românesc
🎂1939: Dan Spătaru 🇷🇴🎤 A fost o personalitate a lumii muzicale românești care a rezistat timpului. A știut să își respecte publicul prin ținuta elegantă pe care o avea tot timpul, indiferent de circumstanțe. În 1967, la Varadero, în Cuba, bate recordul la aplauze, 16 minute şi 19 secunde de aplauze neîntrerupte, performanță menționată în Cartea Recordurilor în dreptul numelui său. Peste zece mii de oameni au fost prezenți la înmormântarea sa
🎂1940: Gheorghe Gruia 🇷🇴🤾🏻‍♂️ campion mondial în 1964, în Cehoslovacia, și în 1970, în Franța, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la München, din 1972, și campion european cu Steaua, în 1968. A fost de opt ori campion al României cu Steaua
🎂1945: Don McLean 🇺🇸🎤 poreclit Trubadurul american, a compus celebra piesă American Pie, în 1971, dedicată celor trei pionieri ai rock ‘n’ roll-ului (Buddy Holly, Ritchie Valens, „The Big Bopper”) morți tragic în accident de avion, în fatidica zi de 3 februarie 1959, „The Day the Music Died”
🎂1951: Sting 🇬🇧🎸🎤 liderul vocal, principal compozitor și basist al The Police (anii 1970-1980). Ca muzician solo și ca membru al trupei The Police, a vândut peste 105 milioane de înregistrări, și a fost distins cu 16 Grammy
🎂1956: Adrian Daminescu 🇷🇴🎤
🎂1965: Darren Cahill 🇦🇺🥎
🎂1969: Mihai Mărgineanu 🇷🇴🎤 Muzica sa este inspirată din folclorul urban, unele melodii fiind preluări ale unor cântece vechi de pahar, iar altele fiind creații proprii în același gen
🎂1971: Tiffany Darwish 🇺🇸🎤 Coverul său „I Think We’re Alone Now” din 1987 a petrecut 2 săptămâni pe prima poziție în the Billboard Hot 100
🎂1982: Cosmina Păsărin 🇷🇴📺
🎂1984: Marion Bartoli 🇫🇷🥎 În 2013, la Wimbledon, a cucerit singurul său titlu de Grand Slam
🎂1985: Ciprian Marica 🇷🇴⚽️
🎂1986: Camilla Belle 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1803: Samuel Adams 🇺🇸🗣️ unul dintre părinții fondatori ai SUA. Ca politician al epocii coloniale britanice în provincia colonială Massachusetts, a fost unul din liderii mișcării care se va transforma în ceea ce va deveni Revoluția Americană
🕯️1875: Petrache Poenaru 🇷🇴🖋️ În timpul studiilor brevetează primul toc rezervor din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris (1827), cu titlul „Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală”. Invenția nu a fost, însă, produsă în serie, de aceea, titlul de inventator al stiloului este atribuit lui Lewis Edson Waterman. Este, de asemenea, primul român care a călătorit cu trenul (1831, Anglia)
🕯️1938: Alexandru Averescu 🇷🇴✩ mareșal al României, general de armată și comandantul Armatei Române în timpul Primului Război Mondial
🕯️1985: Rock Hudson 🇺🇸🎬 recunoscut pentru rolurile dramatice din filme, cum ar fi Giant și Magnificent Obsession
🕯️2017: Tom Petty 🇺🇸🎤 A murit la 66, supradoză. A vândut peste 80 de milioane de înregistrări
🕯️2020: Vsevolod Gavrilov 🇲🇩🎬 cunoscut pentru interpretarea rolului țiganului Danilo din filmul Șatra (1975)

Evenimente📋

📋🇮🇳 India: Ziua națională. Ziua nașterii lui Mahatma Gandhi
📋🆘 Ziua internațională a nonviolenței

Calendar 🗒️

🗒️1187: Saladin a cucerit Ierusalimul, încheind astfel domnia creștină de 88 de ani asupra orașului. Acest eveniment va conduce apoi la cea de-a treia cruciadă
🗒️1409: Este atestată cea mai veche pisanie românească, cea de la Biserica din Streisângeorgiu, Hunedoara
🗒️1535: Exploratorul francez Jacques Cartier a navigat pe râul Sfântul Laurențiu și a descoperit așezarea fortificată Hochelaga construită de băștinașii Iroquois pe locul actualului oraș Montreal
🗒️1552: În urma unui puternic asediu, orașul Kazan este ocupat de trupele lui Ivan cel Groaznic. Cronicile relatează că orașul a fost ars din temelii și o mare parte a populației a fost masacrată de soldații ruși
🗒️1569: Bogdan Lăpușneanu depune omagiu regelui polon Sigismund II August
🗒️1752: Calendarul Gregorian este introdus în Anglia și în coloniile acesteia
🗒️1835: O armată mexicană trimisă pentru a-i dezarma pe localnicii din orașul Gonzales a întâmpinat rezistență din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane
🗒️1925: Tânăra de 19 ani Josephine Baker a debutat la Paris, la Théâtre des Champs-Élysées, cu dans erotic în La Revue Négre
🗒️1930: Henry Ford pune piatra de temelie pentru Uzinele Ford din Köln
🗒️1941: Wehrmachtul a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală împotriva Moscovei, care a declanșat bătălia de la Moscova
🗒️1954: La Conferința de la Londra a miniștrilor de externe, se decide reînarmarea Republicii Federale Germania și aderarea la NATO
🗒️1955: Este întrerupt permanent primul computer digital, ENIAC, pornit la 29 iulie 1947
🗒️1966: Se publică decretul Consiliului de Stat pentru întreruperea sarcinii, semnat de Chivu Stoica, prin care s-a interzis practic avortul în România, cu excepții limitate
🗒️2006: Charles Carl Roberts intră într-o școală Amish din orașul Nickel Mines, Pennsylvania și împușcă cinci eleve în cap, rănește alte cinci (cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani) apoi se sinucide
🗒️2009: Dublin: irlandezii au votat în favoarea ratificării Tratatului de la Lisabona (de organizare şi funcţionare a Uniunii Europene)

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