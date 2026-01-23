Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Președintele nostru privește preocupat, dar nu participă”

Victor Ponta: „Președintele nostru privește preocupat, dar nu participă”

Andrei Rosz
23 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum echipa lui Trump nu e interesată de diplomație, ei fiind oameni de afaceri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Dacă tot ceea ce am văzut noi până atunci despre diplomație, politică externă nu îi interesează, nu e stilul lor. Oamenii sunt oameni de afaceri, sunt oameni puternici. Trump zice bă, m-a enervat Maduro, hop, l-am luat cu elicopterul din pat…

„Președintele nostru nu e… Privește cu preocupare, este preocupat, nu? Dar nu participă. Suntem în afara lumii, suntem în afara a orice. Sigur că mă doare sufletul. Da, am văzut cu ochii mei. Și am văzut și cu ochii mei și am auzit cu urechile mele. Dacă tot ceea ce am văzut noi până atunci despre diplomație, politică externă nu îi interesează, nu e stilul lor. Oamenii sunt oameni de afaceri, sunt oameni puternici. Trump zice bă, m-a enervat Maduro, hop, l-am luat cu elicopterul din pat. Eu mă uit acuma la… Eu nu cred că renunță la Groenlanda. Cine își face iluzii că o să renunțe la Groenlanda… Nu renunță absolut deloc.”, a explicat politicianul.

