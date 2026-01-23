Victor Ponta: „Președintele nostru privește preocupat, dar nu participă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum echipa lui Trump nu e interesată de diplomație, ei fiind oameni de afaceri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Dacă tot ceea ce am văzut noi până atunci despre diplomație, politică externă nu îi interesează, nu e stilul lor. Oamenii sunt oameni de afaceri, sunt oameni puternici. Trump zice bă, m-a enervat Maduro, hop, l-am luat cu elicopterul din pat…”

