Victor Ponta: „Războiul va fi pierdut de Europa și Rusia. Vor câștiga America și China”

Alexandra Anton
17 sept. 2025, 10:10, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre situația geopolitică actuală, rolul Europei în războiul din Ucraina și raportarea României la marile puteri. Fostul premier a spus că liderii europeni nu au un mandat popular pentru deciziile luate și că războiul va fi pierdut atât de Rusia, cât și de Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta a spus că Europa este blocată pe drumul războiului și că beneficiarii reali vor fi alte puteri mondiale.

Ponta a explicat că liderii europeni au împins continentul într-un conflict pentru care nu există un mandat popular și că rezultatele nu vor fi favorabile Europei.

„Nu, nu are o cale de ieșire, pentru că e clar că Europa, prin liderii săi… Din nou, întrebarea e: Dom’le, cine v-a dat mandat să faceți război? Prin liderii săi, care n-au un asemenea mandat popular, va merge mai departe pe calea asta a războiului, și eu cred că războiul îl vor pierde Rusia și Europa. Și îl vor câștiga America și China. Ucraina devine totuși cel mai militarizat stat și își va reveni cu sprijinul Europei și al Americii. Rusia își pierde postura de țară puternică, importantă și va fi furnizorul de materii prime al Chinei și al Indiei. Eu cred că America își va urmări propriul interes deocamdată. Schimbarea de paradigmă e fundamentală. Apropo de faptul că Trump spune: Da, sigur că dăm arme Ucrainei, dar le plătiți voi, europenii.”, afirmă Ponta.

România nu își urmărește propriul interes

Fostul premier a criticat lipsa de coerență a liderilor români. În opinia lui, nu au reușit niciodată să construiască o strategie națională.

„Ce mă deranjează pe mine este faptul că România, pe de-o parte, nu poți să spui că își urmărește propriul interes. Nu avem un interes al nostru, de multe ori liderii noștri acționează împotriva interesului nostru. Și al doilea lucru, n-am gândit niciodată că România este de Liga I a lumii, alături de America, China, Rusia, nu știu ce, că nu putem. Era locul nostru cu Polonia, cu Turcia, cu Italia.”, spune Ponta.

