Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune", în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu"

Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune", în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu"

06 feb. 2026, 11:26, Știri externe
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”

Președintele american Donald Trump a transmis, joi, că Statele Unite vor organiza un eveniment, la primăvară, pentru a „reînnoi angajamentul națiunii față de Dumnezeu“. Anunțul a fost făcut în timpul tradiționalului mic-dejun național de rugăciune din capitala Statelor Unite de seara trecută.

Potrivit președintelui, mitingul de rugăciune intitulat „Rededicate 250” va avea loc la National Mall din Washington, D.C., pe 17 mai, iar scopul său va fi de a „dedica America lui Dumnezeu din nou”.

„Invităm americanii din toată țara să se adune în National Mall pentru a se ruga și a mulțumi”, a spus Trump.

„Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”, a subliniat el, preluând expreisa din jurământul de credinţă faţă de Statele Unite, care evocă ”o naţiune sub Dumnezeu”, ”one nation under God” în engleză.

National Mall este esplanada uriaşă care se întinde între Memorialul lui Abraham Lincoln şi Capitoliu, în centrul capitalei americane.

La începutul acestui an, Trump a lansat inițiativa „America Prays”, cerând americanilor să se roage pentru țară și cetățenii săi. Casa Albă a publicat la acea vreme un document de 22 de pagini pentru a evidenția rădăcinile creștine ale țării, care conținea rugăciuni istorice, predici și proclamații prezidențiale.

Președintele a anunțat, de asemenea, noi orientări din partea Departamentului Educației al SUA, care urmăresc să protejeze discursul religios și rugăciunea în școlile publice. El a spus că se așteaptă ca aceste orientări să facă obiectul unor procese, dar a declarat mulțimii: „Vom câștiga”.

Președintele a mai spus că țara asistă la o renaștere a credinței creștine și a subliniat creșterea vânzărilor de Biblii în 2025 și frecvența mai mare a tinerilor care participă la slujbe religioase.

