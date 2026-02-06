Prima pagină » Actualitate » Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack

Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack

06 feb. 2026, 11:19, Actualitate
Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
Galerie Foto 9

Un bărbat a intrat în față la Noodle Pack la VIVO Cluj, dar nu oricum, ci direct cu mașina. Mai mult, polițiștii au descoperit că autorul accidentului bizar nu poseda permis de conducere.

Accidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 februarie, scrie monitorulcj.ro. Șoferul fără permis a intrat cu mașina și s-a răsturnat în fața fast food-ului Noodle Pack din parcarea centrului comercial VIVO (Polus Center) din comuna clujeană Florești.

„Solicitarea a venit în jurul orei 00.40, iar echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a transmis ISU Cluj.

Nu avea permis și a refuzat recoltarea de sânge

Potrivit oamenilor legii, la volan se afla un individ de 38 de ani din Gilău, care ar fi pierdut controlul asupra volanului, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a părăsit carosabilul, după care a intrat într-un stâlp și s-a oprit în peretele fast-food-ului Noodle Pack.

Un bărbat rănit, pasager în autoturismul răsturnat, a fost dus la spital. Cel de la volan nu avea permis de conducere.

„Ulterior, bărbatul de 38 de ani a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice, însă acesta a refuzat recoltarea. Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, a transmis IPJ Cluj.

Din fericire, șoferul „de ocazie” nu a rănit pe nimeni la acea oră, în ciuda faptului că localul era deschis.

Sursa foto: IPJ Cluj / stiridecluj.ro

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt problemele menționate de autorități
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce materia trece dintr-o stare în alta?
SPORT Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
11:30
Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
VIDEO Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
11:30
Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
FLASH NEWS Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
11:26
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
EXCLUSIV Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile
11:04
Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are politica celor două buci- Una pro-americană și una pro-europeană”
11:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are politica celor două buci- Una pro-americană și una pro-europeană”
ECONOMIE INS confirmă declinul turismului românesc. Numărul turiștilor străini și al nopților petrecute în structuri de cazare a scăzut în 2025
10:57
INS confirmă declinul turismului românesc. Numărul turiștilor străini și al nopților petrecute în structuri de cazare a scăzut în 2025

Cele mai noi

Trimite acest link pe