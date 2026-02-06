Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack

Un bărbat a intrat în față la Noodle Pack la VIVO Cluj, dar nu oricum, ci direct cu mașina. Mai mult, polițiștii au descoperit că autorul accidentului bizar nu poseda permis de conducere.

Accidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 februarie, scrie monitorulcj.ro. Șoferul fără permis a intrat cu mașina și s-a răsturnat în fața fast food-ului Noodle Pack din parcarea centrului comercial VIVO (Polus Center) din comuna clujeană Florești.

„Solicitarea a venit în jurul orei 00.40, iar echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a transmis ISU Cluj.

Nu avea permis și a refuzat recoltarea de sânge

Potrivit oamenilor legii, la volan se afla un individ de 38 de ani din Gilău, care ar fi pierdut controlul asupra volanului, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a părăsit carosabilul, după care a intrat într-un stâlp și s-a oprit în peretele fast-food-ului Noodle Pack.

Un bărbat rănit, pasager în autoturismul răsturnat, a fost dus la spital. Cel de la volan nu avea permis de conducere.

„Ulterior, bărbatul de 38 de ani a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice, însă acesta a refuzat recoltarea. Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, a transmis IPJ Cluj.

Din fericire, șoferul „de ocazie” nu a rănit pe nimeni la acea oră, în ciuda faptului că localul era deschis.

