Prima pagină » Actualitate » Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”

Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”

Luiza Dobrescu
06 feb. 2026, 11:17, Actualitate

Fostul premier liberal, Crin Antonescu, crede despre actualul prim-ministru Ilie Bolojan(PNL) că este „limitat şi înverşunat” din postura de „campion al haştagismului, tefelismului”. 

Fostul lider liberal a fost invitat de europarlamentarul Gheorghe Piperea la podcastul său realizat la Parlamentul European, ocazie cu care şi-a exprimat opinia referitoare la maniera în care Bolojan conduce România din postura de şef de guvern.

„Are dreptatea lui. El spune aşa: «m-ati chemat că s-a spart o ţeavă. eu sunt instalator, am venit s-o astup». Nu cotează că face mizerie în jur. Asta faceţi voi curat în urma mea.

Niciun fel de anvergură şi de responsabilitate politică. Niciun fel de simţ politic.

Măsurile astea care s-au luat, unele dintre ele aberante din orice punct de vedere, nici măcar nu sunt prezentate, pentru că un politician trebuie să comunice”, declar[ Antonescu despre succesorul său din fruntea partidului şi a guvernului.

Crin Antonescu a mai spus că vorbeşte în cunoştinţă de cauză atunci când îl caracterizează pe Bolojan drept „limitat şi înverşunat”, pentru că îl cunoaste de 25 de ani, iar problema pe care o are cu premierul este „de natură doctrinară”

„Dl Bolojan, mare mea problemă este de natură doctrinară. Îl ştiu pe Bolojan de 25 de ani în PNL. Îl descopăr campionul haştagismului, tefelismului. Este liderul USR, acestor formule care, cel puţin pentru România, sunt distrugătoare şi cred că ăsta-i lucrul cel mai grav.

 Nu are niciun viitor tipul acesta de guvernare. România este într-o siuaţie aproape critică. În asemenea împrejurări care cer oameni măcar puternici, dacă nu cine ştie, noi avem preşedinte pe Nicuşor Dan care nu ştie ce-i cu el.

Dl Bolojan, care este limitat şi înverşunat. Îmi pare foarte rău, dar asta ne va costa, dar suntem într-un pericol. Contează că România devine deja o oaie neagră, un exemplu rău şi n-are cine s-o apere”, a mai spus Antonescu, în podcastul lui Piperea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Crin Antonescu îi răspunde lui CTP după scandalul declanșat de declarațiile de la Gândul: „Bolojenie ușoară”

CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic

