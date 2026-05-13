Victor Ponta: „Un premier tehnocrat înseamnă că premierul este omul președintelui și că partidele nu au putut pune un om la Palatul Victoria”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre posibilitatea numirii unui premier tehnocrat de către președintele Nicușor Dan și care ar fi consecințele venite odată cu o astfel de decizie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Victor Ponta dezbătut ideea numirii în funcția de prim-ministru a unei persoane care are păreri contondente exprimate cu privire la actuala administrație americană. Fostul prim-ministru susține că a învățat din propria experiență că pentru un politician este esențial să știe ce trebuie să vorbească și când să se abțină.

„Cred că e o greșeală să îi înjuri pe americani. În general e o greșeală să te înjuri cu oricine, că vine momentul în care trebuie să te împaci. M-a învățat viața să nu mai vorbesc vrute și nevrute.”

Victor Ponta: „După un guvern tehnocrat, AUR poate ajunge la 47%”

Numirea unui prim-ministru tehnocrat ar arăta lipsa de capacitate a partidelor de a pune un om în funcție, spune Ponta. Cu toate acestea, pentru președinte ar putea reprezenta un avantaj politic. Acesta vorbește despre perioada în care a mai fost numit în România un prim-ministru tehnocrat. Rezultatul a fost 47% punctaj electoral pentru PSD. Victor Ponta prevede același scenariu în cazul numirii unui tehnocrat. AUR ar putea ajunge la aceeași performanță a PSD-ului de la acea vreme.