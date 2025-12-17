Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Răzvan Savaliuc, jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Soros încearcă să destabilizeze programul pentru justiție al Înaltei Curți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Răzvan Savaliuc a vorbit despre cum rețeaua Soros încearcă să destabilizeze programul pentru justiție al Înaltei Curți. Acesta a început prin a spune că toată situația actuală este un atac al „haitelor sorosiste”. Jurnalistul susține că USR-ul face parte din aceste grupări legate de rețeaua Soros. Acesta adaugă și faptul că România este condusă de forțe străine.
„Pot să spun că este un atac al haitelor sorosiste, cum le zic eu. Este vorba de rețeaua Soros, care înseamnă și USR, și care a prins un moment prielnic. Ei probabil se gândesc că mai au foarte puțin de stat la guvernare pentru că sunt insuportabili și pentru partenerii lor de Coaliție și vor să facă repede rocada la vârful sistemului. Și au două probleme, odată au marile parchete, care în martie, la anul expiră. Da, pe 30 martie mandatele șefului DNA și al Procurorului General al României expiră. Și mai au o problemă cu conducerea Înaltei Curți, pentru că de acolo s-a trasat un program pentru justiție, în sensul ca legea să se respecte și să nu se mai facă niciun fel de abuzuri. Și, în sfârșit, avem o Înaltă Curte care impune o practică unitară, care este legată cu CSM-ul, în sensul că dacă cineva își mai permite să nu aplice legea și să dea soluții contra naturii, pentru că așa vrea un serviciu sau un politician, să condamne oameni sau să acopere niște persoane care nu trebuie acoperite, răspund disciplinar în fața Inspecției Judiciare și în fața secțiilor CSM. Și acum asistăm la o bătălie pentru acapararea puterii judecătorești. De ce? Pentru că Parlamentul este cucerit. Parlamentul în România este cucerit, Guvernul la fel este cucerit. Parlamentul practic e condus de Guvern și Guvernul este condus prin servicii de către forțe străine.”, a explicat jurnalistul.