Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Răzvan Savaliuc, jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Soros încearcă să destabilizeze programul pentru justiție al Înaltei Curți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Savaliuc: „Și acum asistăm la o bătălie pentru acapararea puterii judecătorești. De ce? Pentru că Parlamentul este cucerit. Parlamentul în România este cucerit, Guvernul la fel este cucerit. Parlamentul practic e condus de Guvern și Guvernul este condus prin servicii de către forțe străine.”, a explicat jurnalistul.”

