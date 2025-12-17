Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”

Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”

Andrei Rosz
17 dec. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Răzvan Savaliuc, jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Soros încearcă să destabilizeze programul pentru justiție al Înaltei Curți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Savaliuc: „Și acum asistăm la o bătălie pentru acapararea puterii judecătorești. De ce? Pentru că Parlamentul este cucerit. Parlamentul în România este cucerit, Guvernul la fel este cucerit. Parlamentul practic e condus de Guvern și Guvernul este condus prin servicii de către forțe străine.”, a explicat jurnalistul.

Invitat la Marius Tucă Show, Răzvan Savaliuc a vorbit despre cum rețeaua Soros încearcă să destabilizeze programul pentru justiție al Înaltei Curți. Acesta a început prin a spune că toată situația actuală este un atac al „haitelor sorosiste”. Jurnalistul susține că USR-ul face parte din aceste grupări legate de rețeaua Soros. Acesta adaugă și faptul că România este condusă de forțe străine.

„Pot să spun că este un atac al haitelor sorosiste, cum le zic eu. Este vorba de rețeaua Soros, care înseamnă și USR, și care a prins un moment prielnic. Ei probabil se gândesc că mai au foarte puțin de stat la guvernare pentru că sunt insuportabili și pentru partenerii lor de Coaliție și vor să facă repede rocada la vârful sistemului. Și au două probleme, odată au marile parchete, care în martie, la anul expiră. Da, pe 30 martie mandatele șefului DNA și al Procurorului General al României expiră. Și mai au o problemă cu conducerea Înaltei Curți, pentru că de acolo s-a trasat un program pentru justiție, în sensul ca legea să se respecte și să nu se mai facă niciun fel de abuzuri. Și, în sfârșit, avem o Înaltă Curte care impune o practică unitară, care este legată cu CSM-ul, în sensul că dacă cineva își mai permite să nu aplice legea și să dea soluții contra naturii, pentru că așa vrea un serviciu sau un politician, să condamne oameni sau să acopere niște persoane care nu trebuie acoperite, răspund disciplinar în fața Inspecției Judiciare și în fața secțiilor CSM. Și acum asistăm la o bătălie pentru acapararea puterii judecătorești. De ce? Pentru că Parlamentul este cucerit. Parlamentul în România este cucerit, Guvernul la fel este cucerit. Parlamentul practic e condus de Guvern și Guvernul este condus prin servicii de către forțe străine.”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.
07:00
Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni
06:30
Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Justiția înseamnă 6.4 milioane de români care au un proces”
00:00
Victor Ponta: „Justiția înseamnă 6.4 milioane de români care au un proces”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Rețeaua apare doar atunci când se apasă pe butoane și încep să iasă capete. E ca un păienjeniș”
23:30
Victor Ponta: „Rețeaua apare doar atunci când se apasă pe butoane și încep să iasă capete. E ca un păienjeniș”
ACTUALITATE Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”
23:00
Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena”
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Click
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Povestea primei mari regine a României
ACTUALITATE 17 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Armin Mueller-Stahl împlinește 95 de ani, Milla Jovovich 50. Se trage în manifestanți, la Timișoara
07:15
17 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Armin Mueller-Stahl împlinește 95 de ani, Milla Jovovich 50. Se trage în manifestanți, la Timișoara
EXCLUSIV Cum a ajuns judecătoarea #Rezist să încalce legea, cu justificarea că o apără. A folosit roba de instanță pentru a se costuma în super-eroul unei mișcări de “eliberare a Justiției”
07:00
Cum a ajuns judecătoarea #Rezist să încalce legea, cu justificarea că o apără. A folosit roba de instanță pentru a se costuma în super-eroul unei mișcări de “eliberare a Justiției”
EXCLUSIV În ciuda protestelor, delegările în Justiție curg pe bandă rulantă. Ca și pensionările. Procurorul care a clasat dosarul Iohannis și cel care a investigat cazuri grele în DNA – pleacă din sistem
06:00
În ciuda protestelor, delegările în Justiție curg pe bandă rulantă. Ca și pensionările. Procurorul care a clasat dosarul Iohannis și cel care a investigat cazuri grele în DNA – pleacă din sistem
EXTERNE Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor
05:00
Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor
ECONOMIE Poziția economică externă a României este din ce în ce mai slabă. Presiunea pe leu, la cote maxime
05:00
Poziția economică externă a României este din ce în ce mai slabă. Presiunea pe leu, la cote maxime
JUSTIȚIE Bărbatul român care a înjunghiat o minoră australiană în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale
00:23
Bărbatul român care a înjunghiat o minoră australiană în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale

Cele mai noi