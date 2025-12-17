Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Dacă se amestecau serviciile în lupta pentru Justiție, erau 100.000 de oameni la protest”

Victor Ponta: „Dacă se amestecau serviciile în lupta pentru Justiție, erau 100.000 de oameni la protest”

Cătălin Costache
17 dec. 2025, 08:00, Marius Tucă Show

În ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a comentat lipsa mobilizării masive în recentele proteste din zona Justiției, susținând că serviciile de informații nu s-au implicat în actualul context politic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a afirmat că, spre deosebire de alte momente-cheie din trecut, „butonul serviciilor” nu a fost apăsat, motiv pentru care protestele nu au atins dimensiuni semnificative. El a sugerat că, în lipsa acestei implicări, în stradă se află doar grupuri restrânse.

Victor Ponta: „Serviciile nu s-au băgat de data asta. Mi-a zis cineva: «Ai văzut că serviciile nu s-au băgat? Dacă se băgau serviciile, erau 100.000 în piață, așa sunt doar ai lui Soros». Poate e om rău cel care mi-a zis chestia asta. Butonul serviciilor nu a fost apăsat, nu s-au băgat serviciile.”

Ediție integrală

Recomandarea video

