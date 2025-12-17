Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.

Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.

Andrei Rosz
17 dec. 2025, 07:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan s-a dezis de raportul pe care l-a prezentat Comisiei EuropeneUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Și este întrebat: domnule, a fost anulat primul tur al alegerilor. A trecut un an. Astăzi sunteți capabil să spuneți că Rusia a manipulat aceste alegeri? Lucru pentru care l-au băgat pe Georgescu în cremenal, facem valuri, dăm în dreapta și stânga cu sudoare și moloz.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan a explicat că anularea alegerilor este o chestiune de contraspionaj. Acesta a început prin a spune că președintele tocmai a explicat șmecheriile Securității. Într-un interviu acordat publicației Le Monde, Dan ar fi spus că putem afla întregul adevăr abia la 3-5 ani după anularea alegerilor.

Ți-a explicat micuțul Nicușor Dan, chiar acum cum e cu toate șmenurile Securității în această țară, alea pe care văd ei să le închidă printr-o soluție dată în instanță. Ia uite, vezi? A fost micuțul (n.r. Nicușor Dan), puțin prin Franța, a dat niște interviuri pe-acolo… Să vezi de o să îți cadă plombele, ce-o să-ți arăt. Printre care ăsta în Le Monde din 8 decembrie. Și este întrebat: domnule, a fost anulat primul tur al alegerilor. A trecut un an. Astăzi sunteți capabil să spuneți că Rusia a manipulat aceste alegeri? Lucru pentru care l-au băgat pe Georgescu în cremenal, facem valuri, dăm în dreapta și stânga cu sudoare și moloz. Și chiar am trimis un mic rahat făcut de nu știu ce procurori, în care scriam acolo, în raportul ăla, că uite, domnule, a fost cu rușii ceva nasol. Și l-am dat unor băieți de acolo de la Consiliul European care să-l citească în avion. Între timp a aflat ce gândesc ăia despre ce au citit în avion și a spus asta în Le Monde. Cât de prost să fii să spui așa ceva, după ce ai anulat alegeri. Ăsta îmi spune mie acum aici, că ce, că de fapt e o treabă cu contraspionajul de vreo 3-5 ani? În condițiile în care Curtea Constituțională a decis deja să anuleze alegerile și niște oameni acum sunt prin pușcării. Sau sunt pe dinafara lor, așteptăm să intre în pușcărie în dosare despre care aflăm by proxy, că ne pregătim să le instrumentăm cum trebuie și zguduim sistemul judiciar pe motiv că, atenție, copii să nu care cumva să călcați pe lângă.

