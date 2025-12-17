Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan s-a dezis de raportul pe care l-a prezentat Comisiei Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Și este întrebat: domnule, a fost anulat primul tur al alegerilor. A trecut un an. Astăzi sunteți capabil să spuneți că Rusia a manipulat aceste alegeri? Lucru pentru care l-au băgat pe Georgescu în cremenal, facem valuri, dăm în dreapta și stânga cu sudoare și moloz.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan a explicat că anularea alegerilor este o chestiune de contraspionaj. Acesta a început prin a spune că președintele tocmai a explicat șmecheriile Securității. Într-un interviu acordat publicației Le Monde, Dan ar fi spus că putem afla întregul adevăr abia la 3-5 ani după anularea alegerilor.