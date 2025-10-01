Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Vom avea deficit de cel puțin 35 de miliarde de euro, față de 32 de MILIARDE cât am avut anul trecut”

Malina Maria Fulga
01 oct. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Vom avea deficit de cel puțin 35 de miliarde de euro, față de 32 de miliarde cât am avut anul trecut”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a atras atenția că, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvern, deficitul bugetar nu doar că nu va scădea, ci, susține el, va continua să crească până în 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „România dă 7 miliarde pe tancuri”

Fostul lider PSD atrage atenția că deficitul bugetar va crește până în anul 2026, în ciuda promisiunilor guvernului. Acesta susține că măsurile și tăierile bugetare nu au impact asupra deficitului enorm. Mai mult, acuză guvernul Bolojan de cheltuieli uriașe alocate achizițiilor de armament.

„Anul ăsta, gaura e mai mare decât anul trecut. Anul trecut a fost de 32 de miliarde de euro. Anul ăsta este de 35 de miliarde de euro. Nu te lua după procente, șmecherii și altele. Deci e mai rău decât anul trecut… Marea bătălie cu judecătorii și procurorii. Am avut petrecerea de 30 de ani de absolvire. Jumătate, trei sferturi judecători, procurori au sărit pe mine: „Băi, dar tu nu ne iei apărarea.” Nu economisești niciun leu. Adică nu e că le taie. Pensiile mari de până acum rămân. Poate o fi la anul, nu știu ce, o economie de un milion de lei. Dar noi dăm 7 miliarde pe tancuri. Adică, cum să faci mai puțin, din moment ce n-ai tăiat cauza? Aici ți-am spus, aici ai câștigat tu, în sensul că eu am crezut că vine Bolojan și zice: „Bă, bandiți ăștia de la PSD, PNL, UDMR și USR, bă, de la voi e problema, că prea v-ați clientelizat toată țara, vă tai pe voi.” Nu s-a atins de ei, că îi e frică să nu-l dea jos. Asta e aici, eu am greșit și tu ai avut dreptate. Eu l-am crezut că vine și dă de pământ, nici vorbă. Gata, zice: „Bă, mă țineți prim-ministru?” „Da.” „Atunci nu vă deranjez nici eu și cu asta basta.” Și atunci n-au cum să reducă deficitul. Dar, în plus, povestea asta cu războiul și cu armamentul înseamnă niște cheltuieli uriașe, care se vor adăuga.”

