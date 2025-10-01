Victor Ponta: „Vom avea deficit de cel puțin 35 de miliarde de euro, față de 32 de miliarde cât am avut anul trecut”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a atras atenția că, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvern, deficitul bugetar nu doar că nu va scădea, ci, susține el, va continua să crească până în 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „România dă 7 miliarde pe tancuri”

Fostul lider PSD atrage atenția că deficitul bugetar va crește până în anul 2026, în ciuda promisiunilor guvernului. Acesta susține că măsurile și tăierile bugetare nu au impact asupra deficitului enorm. Mai mult, acuză guvernul Bolojan de cheltuieli uriașe alocate achizițiilor de armament.