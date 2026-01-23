Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Zelenski i-a luat la palme pe europeni, la fel ca Trump. Europenii au ajuns să și-o ia din toate părțile”

Alexandra Anton Marinescu
23 ian. 2026, 12:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a făcut o analiză a reuniunii de la Davos, unde, în opinia sa, Europa a fost „ciuca bătăii”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ponta spune că adevărata vedetă a reuniunii a fost Donald Trump, fără echivoc. În opinia sa, premierul canadian a fost al doilea mare personaj al momentului, liderul cel mai puternic al taberei anti-Trump, nu Emmanuel Macron, pe care îl descrie ca fiind un dezastru de imagine. Apariția lui Macron și modul în care a fost tratat de Trump sunt văzute ca o umilire publică pentru Europa. Ponta afirmă că și Volodimir Zelenski a fost o prezență importantă.

„A mai fost o vedetă la Davos, Donald Trump, evident, vedeta numărul unu. Din punctul meu de vedere, premierul canadian, care în acest moment este cel mai puternic lider al taberei, cumva ar fi anti-Trump. Nu e Macron, săracul, cu ochelarii. A fost un dezastru de imagine să apară cu ochelari de aviator, ce i-a făcut Trump a fost cumplit, cum l-a tratat. Și a treia vedetă, care a cam obosit, dar a fost totuși, este Zelenski. M-am uitat la discursul lui Zelenski. Dom’le, le-a tras la palme la europeni cât le-a tras și Trump.”, spune Victor Ponta.

 România nu există

Ponta spune că Europa a fost lovită din toate direcțiile. Politicianul descrie starea Europei ca pe o înfrângere repetată, comparabilă cu o echipă care pierde categoric.

„Îi bate și Trump, îi bate și canadianul, care a zis: băi, hai să stabilim că suntem puteri medii, da? Hai să vedem ce facem, nu suntem mari puteri. Hai să ne trezim. Și Zelenski care i-a luat la palme. Plus că a mai zis o chestie, zice: dacă vreți în Groenlanda, vă trimit eu din Ucraina niște luptători, că ăia știu să scufunde nave. Care nave? Navele americane să le scufunde, așa se înțelegea. Adică, Europa a fost pe post de ciuca bătăii. Mi se rupe sufletul, că sunt român, sunt european, îmi place Europa. Dar mi se rupe sufletul, ca atunci când ții cu o echipă și ia bătaie 3-0, 5-0, cam așa m-am simțit la Davos. Mă rog, România e foarte bine că n-a participat, n-a existat. Deci România nu există.”, afirmă politicianul.

