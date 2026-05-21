Traian Băsescu știe cum se va sfârși criza politică actuală: „PSD-ului o să-i iasă”

Traian Băsescu și-a dat cu părerea, în cea mai recentă ieșire publică, despre actuala criză politică. Analizând ultimele evenimente, fostul președinte anticipează cum se vor sfârși jocurile care se fac acum în Parlament și este categoric în verdictul pus.

În opinia sa, doi factori au declanșat criza, ducând la situația în care se află România.

Cine va face majoritatea

Declanșând atacul la adresa lui Ilie Bolojan, PSD și-a făcut bine calculele, crede Băsescu. Iar acest lucru nu poate însemna decât un singur lucru, anume că acest „meci” este, deja, câștigat de tabăra social-democrată. În caz contrar, susține fostul șef al statului, liderii din Kiseleff nu s-ar fi aruncat în această luptă.

Mai mult, în intervenția sa la Digi24, Traian Băsescu a nominalizat și responsabilii pentru declanșarea crizei politice.

„Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că, dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea”, a declarat Băsescu. În momentul în care i s-a atras atenția că, deocamdată, nu ies 233 de voturi la calcule, Băsescu a insistat: „Doamnă, nu vă supărați, PSD-ului o să-i iasă!”.

PSD este cel mai experimentat partid în construirea de majorități parlamentare, crede Băsescu. Social-democrații știu să-și creeze coaliții mai mult sau mai puțin transparente. Și, chiar dacă numele grupurilor din Parlament pot varia, rezultatul va fi întotdeauna același.

Referitor la cine se face responsabil de criza politică în care a fost aruncată țara, Traian Băsescu nu are niciun dubiu.

„Primul responsabil a fost Grindeanu, care și-a dus voturile și influența în Parlament, la căderea Guvernului, într-un moment dificil”, a spus fostul președinte. Iar al doilea responsabil este, în opinia sa, Partidul Național Liberal. Potrivit acestuia, liberalii au blocat o soluție pentru România de dragul unui singur om, iar asta nu are justificare.

