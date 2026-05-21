Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”

Azi, 21 mai, creștinii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, una dintre cele mai importante sărbători marcate cu cruce roșie în calendarul religios. Cu această ocazie, sute de mii de români care poartă numele celor doi sfinți, dar și variante derivate ale acestora, își serbează ziua numelui. Iată Urări și mesaje pe care să le trimiți azi și cui spui „La mulți ani”.

Potrivit statisticilor, peste 111.000 de femei poartă numele de Ileana, alte peste 86.000 de femei poartă numele de Elena, circa 19.000 se numesc Ilinca şi peste 63.000 – Lenuţa. La bărbați, cel mai întâlnit nume este Constantin, circa 470.000 de persoane își serbează onomastica, urmat apoi de Costel și Costică.

Urari și mesaje de Sfinții Constantin și Elena

La mulți ani! Fie ca acest nou început simbolic să îți aducă mai mult echilibru, sănătate și reușite care să te facă mândru de drumul tău!”

La mulți ani, Elena! Îți doresc o viață în care să nu-ți lipsească niciodată curajul, încrederea și bucuria lucrurilor simple.

La mulți ani, Constantin! Să îți fie drumul în viață stabil și plin de reușite, iar fiecare decizie să te ducă mai aproape de ceea ce îți dorești.

La mulți ani! Această zi să îți aducă pace sufletească, claritate și energie bună pentru tot anul care urmează!”

Lenuța, să rămâi mereu aceeași persoană puternică și senină, iar viața să îți răsplătească fiecare efort cu bucurii reale. La mulți ani!

La mulți ani, Constantin! Să ai parte de un drum drept, de oportunități frumoase și de oameni care să te sprijine la fiecare pas. Succesul să vină natural în tot ceea ce îți propui!”

La mulți ani! Să fie o zi care îți aduce liniște în gânduri, bucurie în suflet și speranță pentru tot ceea ce urmează.

La mulți ani, Elena! Fiecare zi să îți ofere câte un motiv de zâmbet și să îți aducă mai multă încredere în tine și în alegerile tale.

La mulți ani, Constantin! Să rămâi puternic în fața provocărilor și să găsești mereu soluțiile potrivite pentru a merge mai departe.

La mulți ani! Să fie o zi specială, care să îți amintească de lucrurile cu adevărat importante: sănătatea, familia și liniștea sufletească.

