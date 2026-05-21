Prima pagină » Știri externe » Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”

Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”

Ionuț Stan
Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump:
Donald Trump și Esmail Baghai - Foto: Mediafax foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite intră într-o etapă decisivă. Teheranul confirmă că analizează noua propunere americană de pace, în timp ce președintele Donald Trump afirmă că negocierile au ajuns în „ultima fază”.

Iran a anunțat miercuri seară că examinează o nouă ofertă americană privind încheierea conflictului și reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în timp ce Donald Trump a declarat că negocierile se află în „ultima fază”, potrivit Al Jazeera.

„Am primit punctele de vedere ale părţii americane şi le examinăm în prezent”, a declarat Esmail Baghai, purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, la televiziunea de stat iraniană.

Oficialul iranian a transmis însă că Teheranul continuă să privească Statele Unite cu „mare neîncredere”. Iranul cere, printre altele, deblocarea activelor financiare iraniene înghețate în străinătate și ridicarea restricțiilor impuse porturilor iraniene.

Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vor urma măsuri mai dure”

De partea americană, Donald Trump a declarat că încă există șanse pentru o soluție diplomatică, deși a avertizat că Washingtonul ia în calcul și alte măsuri dacă negocierile eșuează.

„Suntem în ultima fază a negocierilor. Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri un pic mai dure. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a declarat liderul de la Casa Albă la baza militară Andrews.

SUA vor ca războiul să se încheie, iar Trump a promis că va pune capăt acestui tip de conflicte / Foto – Mediafax

Anterior, președintele american sugerase că Iranul are la dispoziție doar câteva zile pentru a răspunde propunerii americane.Ultimatumul a fost respins rapid de autoritățile iraniene.

„Iranul nu va ceda niciodată intimidării”, a avertizat negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, care a susținut că adversarii Teheranului încearcă să provoace „un nou război”.

Orientul Mijlociu rămâne în alertă maximă

Conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite a provocat deja mii de victime și a destabilizat puternic regiunea. Luptele au afectat inclusiv economia mondială, după ce tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au dus la creșteri bruște ale prețului petrolului și la blocaje în transporturile maritime. Iranul controlează în continuare această rută strategică prin care tranzitează o parte importantă din petrolul și gazele naturale exportate la nivel mondial.

Teheranul a anunțat recent înființarea unei noi structuri speciale care să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să impună taxe de tranzit.

Între timp, statele din Golf și-au intensificat presiunile diplomatice pentru evitarea unei noi escaladări. Faisal bin Farhan Al Saud a îndemnat Iranul să profite de „ocazia” negocierilor pentru a evita consecințe grave în regiune.

În paralel, armata israeliană a anunțat că se află la nivel maxim de alertă și că este pregătită pentru „orice evoluție”.

Recomandarea autorului

Lovitură pentru Trump: Senatul SUA cere limitarea puterilor de război ale președintelui în Iran. Patru republicani au votat împotriva Casei Albe

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS SUA îl pun sub acuzare pe fostul lider cubanez Raul Castro pentru doborârea unor avioane americane în 1996. Trump crește presiunea asupra Havanei
10:06
SUA îl pun sub acuzare pe fostul lider cubanez Raul Castro pentru doborârea unor avioane americane în 1996. Trump crește presiunea asupra Havanei
ANALIZA de 10 Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
10:00
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
RĂZBOI Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
08:27
Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
FLASH NEWS O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
08:19
O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
AFACERI SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
08:16
SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
FLASH NEWS Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
07:54
Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături cu Clanul Ștoacă
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Telescopul care ar putea dezvălui jumătatea „lipsă” a Universului
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
10:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
09:49
Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
JUSTIȚIE Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
09:38
Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
09:30
Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
UTILE Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
09:10
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”
09:00
Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe