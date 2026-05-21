Iran a anunțat miercuri seară că examinează o nouă ofertă americană privind încheierea conflictului și reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în timp ce Donald Trump a declarat că negocierile se află în „ultima fază”, potrivit Al Jazeera.

„Am primit punctele de vedere ale părţii americane şi le examinăm în prezent”, a declarat Esmail Baghai, purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, la televiziunea de stat iraniană.

Oficialul iranian a transmis însă că Teheranul continuă să privească Statele Unite cu „mare neîncredere”. Iranul cere, printre altele, deblocarea activelor financiare iraniene înghețate în străinătate și ridicarea restricțiilor impuse porturilor iraniene.

Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vor urma măsuri mai dure”

De partea americană, Donald Trump a declarat că încă există șanse pentru o soluție diplomatică, deși a avertizat că Washingtonul ia în calcul și alte măsuri dacă negocierile eșuează.

„Suntem în ultima fază a negocierilor. Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri un pic mai dure. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a declarat liderul de la Casa Albă la baza militară Andrews.

Anterior, președintele american sugerase că Iranul are la dispoziție doar câteva zile pentru a răspunde propunerii americane.Ultimatumul a fost respins rapid de autoritățile iraniene.

„Iranul nu va ceda niciodată intimidării”, a avertizat negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, care a susținut că adversarii Teheranului încearcă să provoace „un nou război”.

Orientul Mijlociu rămâne în alertă maximă

Conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite a provocat deja mii de victime și a destabilizat puternic regiunea. Luptele au afectat inclusiv economia mondială, după ce tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au dus la creșteri bruște ale prețului petrolului și la blocaje în transporturile maritime. Iranul controlează în continuare această rută strategică prin care tranzitează o parte importantă din petrolul și gazele naturale exportate la nivel mondial.

Teheranul a anunțat recent înființarea unei noi structuri speciale care să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să impună taxe de tranzit.

Între timp, statele din Golf și-au intensificat presiunile diplomatice pentru evitarea unei noi escaladări. Faisal bin Farhan Al Saud a îndemnat Iranul să profite de „ocazia” negocierilor pentru a evita consecințe grave în regiune.

În paralel, armata israeliană a anunțat că se află la nivel maxim de alertă și că este pregătită pentru „orice evoluție”.

