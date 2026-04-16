Virgil Bălăceanu: „Iranul avea de gând să creeze bomba nucleară pentru a se echilibra în fața Israelului, care este țară nucleară chiar dacă nu a recunoscut în mod oficial”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", General (r) Virgil Bălăceanu fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat că Iranul avea de gând să creeze bombe nucleare pentru a se echilibra în fața Israelului.
Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a explicat că Iranul avea de gând să creeze bombe nucleare pentru a se echilibra în fața Israelului. Acesta spune că Israelul de asemenea este un stat care deține arme nucleare deși nu recunoaște. Generalul afirmă că sistemele americane de interceptare a rachetelor balistice sunt cele mai puternice. Bălăceanu subliniază că o rachetă balistică poate să fie depistată în 20 de secunde. Ulterior prin sistemele radar să fie determinată și traiectoria ei.
„Ceea ce spuneați mai devreme au sau aveau de gând să creeze arma nucleară, dar scopul era să realizeze un echilibru față de această amenințare. O consideră ei, Israelul fiind… Nu? Un stat nuclear, deși ei nu recunosc un asemenea lucru. Pe de altă parte, spunem că și israelienii au nevoie pentru a supraviețui de capabilități deosebite, inclusiv de capabilitățile nucleare. În momentul în care lansezi o rachetă nucleară care nu are cum să scape momentului lansării. La ora actuală, toate rachetele balistice prin sistemul satelitar unde americanii sunt cei mai performanți sunt cei puternici. Se depistează până la 20 de secunde, după care se intră pe cercetare din sistemele radar care îți determină traiectoria și cu o probabilitate foarte mare viitoarea țintă. Și dacă viitoarea țintă este pe teritoriu tău și tu ești posesor de arme nucleare, ai lansat s-ar spune că proporțional, răspunsul. Lansezi o armă nucleară, lansezi un număr de arme nucleare, care înseamnă un număr de focoase ca și răspuns către țara respectivă. Aici este marele paradox al istoriei. Dacă nu existau armele nucleare în perioada Războiului Rece, puteam să asistăm la un război cald între cele două sisteme. Ambele foarte puternice din punct de vedere militar, cel capitalist și cel socialist, între NATO și organizația Tratatul de la Varșovia. Ori armele nucleare cele mai distrugătoare au făcut ca să existe acest echilibru, echilibru care există în continuare.”, a declarat generalul.