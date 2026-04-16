Virgil Bălăceanu: „Negocierile nu sunt destinate schimbării regimului din Iran, ci sunt făcute pentru oprirea războiului”

Andrei Rosz

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum negocierile din Iran nu sunt pentru schimbare regimului, ci pentru oprirea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cum negocierile din Iran nu sunt pentru schimbarea regimului, ci pentru oprirea războiului. Acesta a început prin a spune că SUA aveau motive militare, dar și motive politice. Printre motivele militare se aflau anihilarea capacității de lovire cu rachete balistice, dar și anihilarea programului nuclear. Ca scop politic, explică generalul, SUA voiau să schimbe regimul, lucru care pare să fie abandonat.

„Scopul militar era unul foarte clar și anume anihilarea capacității de lovire cu rachete balistice. Al doilea scop ținea sigur tot de scopurile militare, anihilarea programului de dezvoltare a unor arme nucleare. Însă mai era și un scop politic, acela de schimbare a regimului. În definitiv, de schimbare a regimului tehnocrat cu un regim de orientare mai democratică. Ori, un asemenea scop a fost abandonat. Acesta ar fi fost scopul principal politic. Deocamdată a fost abandonat pentru că nu s-a reușit ceea ce se presupunea că se va reuși. Deci a fost o interpretare greșită… Negocierile, dacă îmi permiteți, nu sunt destinate schimbării regimului. Negocierile sunt destinate încetării războiului, în această fază. M-am gândit întotdeauna că la un moment dat va exista pentru Statele Unite un teatrul de operații legat de Iran, după un Irak, după un Afganistan. pentru că este o zonă predilectă la intervenționism. Motivele cred că le știm cu toții. Rădăcinile sunt istorice și ajungem la acest conflict între civilizații. Conflictul din Iran este o ciocnire între civilizații.”, a explicat generalul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul nu poate negocia nimic. Șefia politică și religioasă din Iran este concentrată în jurul puterii gardienilor revoluției
07:00
Valentin Stan: Iranul nu poate negocia nimic. Șefia politică și religioasă din Iran este concentrată în jurul puterii gardienilor revoluției
ACTUALITATE Valentin Stan: În Strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe
06:30
Valentin Stan: În Strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere ale Iranului. Președintele SUA a protejat avuția poporului Iranian
06:00
Valentin Stan: Trump nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere ale Iranului. Președintele SUA a protejat avuția poporului Iranian
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 16 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu.
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 16 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu.
ACTUALITATE Valentin Stan: Statele trebuie să fie atente atunci când se joacă de-a Iranul împotriva Americii. Doar SUA pot garanta securitatea Europei
07:30
Valentin Stan: Statele trebuie să fie atente atunci când se joacă de-a Iranul împotriva Americii. Doar SUA pot garanta securitatea Europei
ACTUALITATE Valentin Stan: Presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi fost de acord ca Iranul să continue îmbogățirea uraniului
07:00
Valentin Stan: Presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi fost de acord ca Iranul să continue îmbogățirea uraniului
ACTUALITATE 16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România
07:15
16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România
TEHNOLOGIE Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
07:00
Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
EXCLUSIV Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
05:00
Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
EVENIMENT Se închide un simbol al Dubaiului, celebrul hotel de 7 stele, Burj Al Arab
00:26
Se închide un simbol al Dubaiului, celebrul hotel de 7 stele, Burj Al Arab
ACTUALITATE Ionel Onofraș, primul primar al Iașiului de după Revoluție, un artist al violului, condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare
23:38
Ionel Onofraș, primul primar al Iașiului de după Revoluție, un artist al violului, condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare
CONTROVERSĂ BBC va concedia până la 2.000 de angajați, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani
23:25
BBC va concedia până la 2.000 de angajați, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe