Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță investiții importante: „Va fi construit cel mai mare abator din România, cu finalizare în 2028"

Malina Maria Fulga
13 mart. 2026, 20:30, Emisiuni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, a emisiunii Atitudini, cu Adina Anghelescu, Florin Barbu a vorbit despre proiectele importante care sunt deja în derulare la Ministerul Agriculturii și ale căror rezultate le vom vedea în anii urmatori. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vorbește despre investiții ambițioase în anul 2026 pentru agricultura românească. Acesta anunță construirea celui mai mare abator din România, cu o capacitate de aproape 3 milioane de capete, a cărui finalizare va avea loc, conform declarațiilor sale, în anul 2028.

„Cel mai mare abator din România, aproape 3 milioane de capete. Va fi realizat un abator în România pentru sacrificare porc, cu finalizare în 2028. Avem foarte multe fabrici de procesare carne, vorbim aici de aproape 586 de fabrici. Dar pe programul Investalim vorbim de fabrici de procesare carne de aproape 100 de milioane de euro. În toată industria agroalimentară, dacă vorbim de panificație și morărit, avem contracte semnate atât pe Investalim, cât și pe cele două măsuri, DR-22 și DR-23, din Planul Național Strategic, undeva la aproape 600 de milioane de euro. Și în celelalte domenii, și vorbim de prelucrarea uleiului, industria lactatelor și a produselor din lapte, toate domeniile sunt acoperite de aceste investiții.”

Florin Barbu: „Vom duce România pe primul loc în sud-estul Europei ca procesator”

Barbu pune în temă obiective ambițioase, spunând că investițiile în fabricile de procesare a cărnii, dar și în prelucrarea uleiului, industria lactatelor și a produselor din lapte, au scopul de a plasa România pe primul loc în sud-estul Europei ca și procesator.

„Și vă mai spun un lucru, toate cantitățile care urmează să fie realizate în aceste unități de procesare vor duce România pe primul loc în sud-estul Europei ca procesator. Sunt lucruri reale, sunt contracte semnate. Mai mult de atât, vă spun că mă interesează foarte mult și foarte multe scheme de ajutor de stat vor porni și anul acesta pe partea de zootehnie, pentru a realiza ferme atât de porci, cât și de păsări, dar și de vaci de carne și vaci de lapte, pentru că, după finalizarea acestor investiții în procesare, eu îmi doresc ca aceste unități de procesare să utilizeze materie primă din România.”

