Șoferul unui autoturism marca Mercedes, înmatriculat în Vaslui, a fost filmat când se dă jos din mașină și atacă, fără motiv, un bărbat aflat într-un cărucior pentru persoane cu dizabilități.

Incidentul a avut loc, în plină zi, într-o intersecție din cartierul ieșean Tătărași.

Potrivit martorilor, bărbatul i-a aplicat mai multe lovituri victimei, deși nu avea posibilitatea să se apere.

Polițiștii fac cercetări în acest caz, pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a lua măsurile legale care se impun.

